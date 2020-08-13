Dolar 7.33 lira, euro 8.67 lira, sterlin 9.59 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarıyla, dövizler yeni rekor düzeylerden 10-15 kuruş dolayında geri çekildikten sonra, yeniden yükseldi.
Sıkılaştırma adımlarını sürdüren TCMB miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı. TCMB, Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, Çarşamba gününden itibaren sıfırladı.TCMB'nin adımları öncesinde piyasa yapıcı bankalar yüzde 7.25 ile toplam 38 milyar lira borçlanabiliyorlardı. TCMB'nin Cuma günü açıkladığı karar ile bu miktar Pazartesi günü itibarıyla 19 milyar liraya düşürüldü; Çarşamba'dan itibaren de yüzde 7.25 olanağı tamamen sıfırlandı.Info Yatırım FX analizinde, geçen hafta dolar/lira paritesinde yaşanan yüksek volatilite ve Londra piyasasındaki TL swap maliyetlerindeki olağanüstü hareketlerin paritede de dikkat çekici hareketlenmeler yaşanmasına neden olduğu anımsatıldı ve şöyle denildi: "Bu hareketlenmeler ile birlikte rekor seviyeleri test eden paritede TCMB hafta içinde bazı adımlar attı. "Dün de haftalık repo ihalesi açmayan merkez bankasının likidite azaltıcı adımları ile birlikte hafta içerisinde zaman zaman aşağı yönlü hareketlenmeler sergileyen paritede, bu gevşeme hareketleri uzun zamana yayılamadı. "Tekrar tarihi seviyelerinin yakınlarında fiyatlamalarına devam eden paritede piyasalar yurtiçinden gelebilecek haber akışlarını yakından takip ediyor. "Bununla birlikte küresel bazda yaşanabilecek gelişmeler fiyatlar üzerinde volatiliteyi artırabilecek bir diğer önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. "Gün içinde TSİ 15: 30'da ABD kanadından işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi izlenecek. Veri ile birlikte dolarda küresel bazda volatilite artacaktır. "Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,096.46 puan ve 1,119.29 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.37 artışla 1,114.18 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.19 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.07 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.21 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3122 lira ve en yüksek 7.3372 lirayı gördükten sonra, 7.33 – 7.34 lira aralığında,euro en düşük 8.6148 lira ve en yüksek 8.6786 lirayı gördükten sonra, 8.67 – 8.68 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5450 lira ve en yüksek 9.5996 lirayı gördükten sonra 9.59 – 9.60 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17813 - 1.18283 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18255 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST-100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını beklerken, son dönemde artış kaydeden volatilite yakından izlenecektir" denildi ve eklendi: "Borsa İstanbul'da üç gündür devam eden güçlü yükselişin ardından dün dengelenme çabası dikkat çekti. Gün içinde en yüksek 1,119'u gören BIST100'de ilk kritik direncimiz 1,205'ten 985'e kadar olan düşüşün düzeltmesinde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,122 olmaya devam ediyor. "Bu seviyenin üzerine olacak hareketler alımların hızlanmasını sağlayabilir. Buranın üzerinde 1,160-1,173 arası gündeme gelebilir. "Kısa vade için takip ettiğimiz ilk önemli destek ise 1,095'te bulunuyor. Gün içinde bu seviyenin altına olacak sarkmalar olumsuz bir tablo oluşturacaktır. "Buranın altında ise 1,070 kritik olacaktır. Önümüzdeki günlerde 1070'in altına sarkılması teknik baskıyı artırabileceği için buranın altında temkinli olmak gerektiğini düşünüyoruz."