Dolar 7.33 lira, euro 8.80 lira, sterlin 9.85 lirada

Küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada yeni haftanın ikinci işlem gününe 7.30 liranın, euro da 8.80 liranın üzerinde başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkılaştırma adımları çerçevesinde, haftanın ilk işlem günü geleneksel yöntemle açtığı 28 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.15 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 35.4 milyar lira teklif geldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,076 puan ve 1,102 puan arasında hareket ettiği yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.99 düşüşle, 1,078.61 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.06, BIST Mali Endeks yüzde 2.02, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.62 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3225 lira ve en yüksek 7.3692 lirayı gördükten sonra, 7.33 – 7.34 lira aralığında,euro en düşük 8.7425 lira ve en yüksek 8.8352 lirayı gördükten sonra, 8.80 – 8.81 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8117 lira ve en yüksek 9.8807 lirayı gördükten sonra 9.85 – 9.86 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19331 - 1.19976 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19635 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "BIST100 geçtiğimiz haftadan kalan satıcılı görünümünü devam ettirdi. Günün büyük bir bölümünde yurtdışı piyasalar pozitif seyrederken satışların görüldüğü endekste, akşam saatlerine yakın yurtdışında da satışların görülmesiyle birlikte düşüş sertleşti. "Gelen satışlarla birlikte endeks son haftalarda oluşan konsolide kanalının alt bandının bulunduğu 1,077 ve 100 günlük ortalamanın bulunduğu 1,075 bölgesi test edildi. "Bu bölge son zamanlarda bahsettiğimiz üzere en kritik destek bölgesi. "Endeks bu seviyelerin üzerinde tutunamaz ise satışların sertleşerek geçtiğimiz aybaşında gördüğümüz dip seviyelerin gündeme geldiği görülebilir.

"Yukarıda ise 1,102 ve 1,113 kısa vadeli dirençler iken 1,122 izlediğimiz kritik nokta olmaya devam ediyor."