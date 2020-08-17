Dolar 7.37 lira, euro 8.75 lira, sterlin 9.67 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda gelen sıkılaştırma adımlarına karşın, dövizler yeni haftaya, geçen hafta yükseldikleri yeni rekor düzeylerde başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda gelen sıkılaştırma adımlarına karşın, dövizler yeni haftaya, geçen hafta yükseldikleri yeni rekor düzeylerde başladı. TCMB politika faizi olan yüzde 8.25'ten fonlama sağladığı miktar yöntemiyle repo ihalesini Çarşamba, Perşembe ve cuma günleri açmadı. TCMB beklenti anketinin Ağustos ayı sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket dönemindeki 7.02 liradan 7.34 liraya çıktı. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 7.26 liradan 7.68 liraya yükseldi. TCMB beklenti anketinin Ağustos ayı sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket dönemindeki 7.02 liradan 7.34 liraya çıktı. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 7.26 liradan 7.68 liraya yükseldi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,077.32 puan ve 1,096.18 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 1.49 düşüşle 1,083.83 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.89, BIST Mali Endeks yüzde 1.73, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.52 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3558 lira ve en yüksek 7.3764 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,euro en düşük 8.7054 lira ve en yüksek 8.7492 lirayı gördükten sonra, 8.75 – 8.76 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6402 lira ve en yüksek 9.6723 lirayı gördükten sonra 9.67 – 9.68 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18341 - 1.18676 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18610 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını beklerken, son dönemde artış kaydeden volatilite yakından izlenecektir" başlıklı analizinde şu konuların altı çizildi: "Endeksin haftanın ikinci yarısında yukarı gitmekte zorlanması ve gelen satışlar teknik görünümde de bozulmaya neden oldu. "Kısa vadede en güçlü destek olarak izlediğimiz 1,070'in altına sarkılması teknik baskıyı artıracak bir etken olacaktır. "Bu nedenle bu hafta referans noktası olarak izleyeceğimiz seviye burası olacak. "Bu seviyenin altına sarkılması durumunda satışların sertleşerek 1,035 ve buranın da altında önceki hafta gördüğü dip seviyeler yeniden gündeme gelebilir. "Kısa vade için endekste geçtiğimiz hafta test ettiği 1,122 seviyesi üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. "1,122 seviyesi yeniden geçilecek olur ise ilk olarak 1,160 civarı gündeme gelebilir."



Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:04

Kaynak: DHA

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