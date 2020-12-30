Dolar 7.37 lira, euro 9.05 lira, 9.97 lirada - Son Dakika

Dolar 7.37 lira, euro 9.05 lira, 9.97 lirada

30.12.2020 09:10
Dolar 7.37 lira, euro 9.05 lira, 9.97 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,436 ve 1,459 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.42 artışla 1,459.69 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.46, BIST Mali Endeks yüzde 0.98, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.12 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3649 lira ve en yüksek 7.3961 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,euro en düşük 9.0310 lira ve en yüksek 9.0914 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9617 lira ve en yüksek 10.0107 lirayı gördükten sonra 9.97 – 9.98 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22466 - 1.22953 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22825 düzeyindeydi.Ünlü&Co analizinde, yıl sonu iyimserliğinin etkisini sürdürdüğünün altı çizilerek şöyle denildi: "Tatil rehaveti piyasaları etkisi altında tutsa da varlık fiyatlarının yılın son haftasında yukarı yönlü hareket etme eğilimini koruduğunu görüyoruz. Brexit riski ve mali teşvik paketi belirsizliği gibi uzun süre gündemi meşgul eden konu başlıklarının sorunsuz atlatılmasının yanında korona virüs aşılarının dağıtımına devam edilmesinin küresel iyimserlikte önemli rol oynadığını söyleyebiliriz."Cumhuriyetçilerin mali teşvik paketinde yer alan 600 dolarlık ödemeyi 2000 dolara yükseltmeyi hedefleyen tasarının Senato'da oylanmasını engellemesi bir miktar baskı yaratsa da önemli bir bozulma göze çarpmıyor.

"İçeride ise TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden de pozitif ayrışarak güç kazanmaya devam etmesinin risk iştahını canlandırdığını görüyoruz. Daha fazla güç kazanılmasını sağlayacak çok fazla neden olmasa da mevcut tablonun yakalanan momentum eşliğinde etkisini sürdürmesini bekliyoruz."


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.37 lira, euro 9.05 lira, 9.97 lirada - Son Dakika Ekonomi


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