Dolar 7.39 lira, euro 8.72 lira, sterlin 9.82 lirada

Merkez Bankası ( TCMB ) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 30 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.10 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 44.5 milyar lira teklif geldi.

Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak