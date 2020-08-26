Dolar 7.39 lira, euro 8.74 lira, sterlin 9.71 lirada - Son Dakika

Dolar 7.39 lira, euro 8.74 lira, sterlin 9.71 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarının etkisiyle Cuma günü 7.19 liraya kadar indikten sonra yeniden yükselen dövizler, yeni günün ilk işlemlerinde 7.41 lirayı gördü.

Dolar 7.39 lira, euro 8.74 lira, sterlin 9.71 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarının etkisiyle Cuma günü 7.19 liraya kadar indikten sonra yeniden yükselen dövizler, yeni günün ilk işlemlerinde 7.41 lirayı gördü.

Merkez Bankası'nın (TCMB), "sıkılaştırma adımları çerçevesinde" Salı günü düzenlediği 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.32 olarak gerçekleşti. Repo ihalesine 41.45 milyar lira teklif geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yurtiçinde üç yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihraç edecek. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre üç yıl vadeli, altı ayda bir yüzde 1.87 kupon ödemeli devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile yapılacak. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,085 ve 1,118 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.47 düşüşle 1,092.16 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.98, BIST Mali Endeks yüzde 2.22, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.71 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3684 lira ve en yüksek 7.4161 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında,euro en düşük 8.7115 lira ve en yüksek 8.7855 lirayı gördükten sonra, 8.74 – 8.75 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6869 lira ve en yüksek 9.7450 lirayı gördükten sonra 9.71 – 9.72 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17067 - 1.18393 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18165 düzeyindeydi.Gedik Yatırımı'n analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Dün yurtdışındaki pozitif hareketlere katılmakta zorlanan BIST100'de, gün sonuna doğru yurt dışı piyasaların kazançlarını geri vermesi ile sert satışlar görüldü. "Endeks dün gün içinde en düşük 1,083'ü görerek, 985'ten 1,141'e kadar olan hareketin düzeltmesinde yüzde 38.2 seviyesinin bulunduğu 1,081 seviyesini test etmiş oldu. "Bugün izleyeceğimiz en önemli destek de burası olacak. Buranın altında 1,077 diğer kritik destek noktanız olacak. "Bu seviyelerin altına olacak sarkmalar aybaşında görülen dip seviyelerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.

"Yukarıda 1,105 ara dirençken, devamında 1,122 en kritik direnç noktası olmaya devam ediyor."


Merkez Bankası, Sterlin, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 09:11

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.39 lira, euro 8.74 lira, sterlin 9.71 lirada - Son Dakika Ekonomi
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