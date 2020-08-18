Dolar 7.39 lira, euro 8.79 lira, sterlin 9.71 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda gelen sıkılaştırma adımlarına karşın, dövizler güne yeni rekor düzeylerden başladı. Dolar 7.39 liranın üzerini test ederken, euro da 8.80 lirayı aştı.

Yeni haftada piyasaların odağında, Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapılacak toplantısı bulunuyor. Analistlere göre, son dönemdeki sert değer kayıpları ile diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan liranın yönü, Perşembe günkü toplantıda alınacak kararlar sonrası netleşecek.