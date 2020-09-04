Dolar 7.44 lira, euro 8.81 lira, sterlin 9.87 lirada

ABD'de açıklanan İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerin, büyümeye ilişkin pozitif sinyal vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar iç piyasada yeni güne 7.44 liranın üzerine başladı.

Türkiye Cumhuriyet Markaz Bankası (TCMB), Perşembe günü düzenlenen yatırımcılar toplantısında, salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırladığına işaret ederek, "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözleniyor" uyarısı yaptı.