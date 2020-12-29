Dolar 7.45 lira, euro 9.12 lira, sterlin 10.05 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü ve dolar 7.41 liraya kadar geriledi.
TCMB, politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarına da yansıttı. Böylece, döviz ve altın karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltildi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,431 ve 1,442 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.93 artışla 1,439.29 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.57, BIST Mali Endeks yüzde 0.65, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.13 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4107 lira ve en yüksek 7.4576 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,euro en düşük 9.0536 lira ve en yüksek 9.1322 lirayı gördükten sonra, 9.12 – 9.13 lira aralığında,sterlin en düşük 0.9828 lira ve en yüksek 10.0646 lirayı gördükten sonra 10.05 – 10.06 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22061 - 1.22441 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22381 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi dün bir kez daha hem gün içi hem de kapanış bazlı rekorunu tazeledi. Yurtdışı piyasalardaki genel olumlu hava ve TL'deki güçlenme BIST 100 üzerinde de pozitif etki oluşturdu. "Endekste bugün izleyeceğimiz ilk direnç 1,450 olacak. Buranın üzerindeki kapanışlar yükselişin yeni bir ivme kazanmasını sağlayabilir. "Aşağıda ise 1,400-1,410 aralığı güçlü destek bölgesi olarak izlenecek olup, bu seviye üzerinde kalındığı sürece gün içi geri çekilmeler sınırlı düzeltmeler olarak takip edilecektir. "Yılbaşı öncesi işlem hacminin daha da düşmesi ve hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkması söz konusu olabilir. Bu nedenle endeksteki seviyeden ziyade hisse bazlı seviyelere daha fazla dikkat edilmelidir."
Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Dolar 7.45 lira, euro 9.12 lira, sterlin 10.05 lirada - Son Dakika Ekonomi