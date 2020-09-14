Dolar 7.47 lira, euro 8.86 lira, sterlin 9.60 lirada

Dolar ve euronun küresel piyasalardaki hareketleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle geçen hafta yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere yakın başladılar.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi, Perşembe günü faiz oranlarında ve 1.35 trilyon euro büyüklüğündeki pandemi acil tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde bir değişiklik yapmadı.

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Cuma günü yaptıkları açıklamalarda değerli euronun getireceği tehlikelere dikkat çektiler. İki yetkili de enflasyon üzerinde düşürücü etki yarattığı için para politikası belirlenirken euronun değerinin dikkate alınması gerektiği uyarısı yaptı. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,096 ve 1,104 puan arasında hareket ettiği haftanın son işlem gününü yüzde 0.33 artışla 1,102.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.33, BIST Mali Endeks yüzde 0.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4451 lira ve en yüksek 7.4862 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 liraaralığında,euro en düşük 8.8309 lira ve en yüksek 8.8762 lirayı gördükten sonra, 8.86 – 8.87 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5466 lira ve en yüksek 9.6009 lirayı gördükten sonra 9.60 – 9.61 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18318 - 1.18544 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18335 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Piyasanın yönsüz olması hisse ve sektör bazlı ayrışmalara ve işlem hacminde düşüşe neden oldu. "Son günlerdeki yatay sıkışık seyirle birlikte Temmuz sonundan itibaren oluşan aşağı yönlü trendin üzerinde hareketler görülse de trend değişimi için önemli bir işaret oluşmuş değil."Bu süreçte son aylarda oluşan konsolide kanalı daha önemli olmaya devam ediyor. Bu kanalın alt bandını oluşturan 1,075 – 1,064 aralığı en güçlü destek bölgesi olmaya devam ediyor. "Bu bölgenin altına sarkılması yeni bir satış dalgası başlatabilir. "Yukarıda ise 1,113 ve 1,122 ve son bir ayın en yüksek seviyesi olan 1,041 kademeli dirençler konumunda.

"Yurtdışındaki pozitif atmosfer, Moody'in not indirimi kararının negatif etkilerini dengeleyebilir."