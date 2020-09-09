Dolar 7.48 lira, euro 8.82 lira, sterlin 9.70 lirada

Euro karşısında 1.20'ye kadar geriledikten sonra, gelen pozitif ekonomik verilerin de etkisiyle 1.17 düzeyine toparlanan dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle erken saatlerde 7.4909 lira ile yeni tarihi yüksek düzeyi test etti.

Haftanın veri gündeminde, Perşembe günü Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verileri bulunuyor. Temmuz ayı ödemeler dengesi verileri de Cuma günü açıklanacak.

TCMB ), Salı günü geleneksel yöntemle düzenlediği ve 38 milyar 395 milyon liralık teklifin geldiği 6 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10.71, 10.77 ve 10.81 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11.26, 11.32 ve 11.37 düzeyinde gerçekleşti. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,085 ve 1,102 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.66 düşüşle 1,089.60 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.44, BIST Mali Endeks yüzde 0.57, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.12 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4760 lira ve en yüksek 7.4909 lirayı gördükten sonra, 7.48 – 7.49 lira aralığında,euro en düşük 8.7995 lira ve en yüksek 8.8277 lirayı gördükten sonra, 8.82 – 8.83 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6921 lira ve en yüksek 9.7277 lirayı gördükten sonra 9.70 – 9.71 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17570 - 1.17840 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17795 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denilerek, şöyle devam edildi: "Küresel piyasalardaki zayıf görünüm Borsa İstanbul'da da kararsız bir görünüm yaşanmasına neden oluyor."Son haftalarda geniş bir bant içinde konsolide süreci yaşanan endekste kritik gördüğümüz destek seviyeleri üzerinde tutunma çabası devam ediyor. "Endeks bahsettiğimiz bu kritik destek bölgesinin bulunduğu 1,075 ile 1,064 aralığının altına yeniden sarkmadığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak gerekiyor. "Yukarıda ise oluşan son düşüş trendini takip ediyoruz. Dün gün içi işlemlerde bu trendin üzerine hareketler görülse de kapanış trendin altında gerçekleşti.

"Bu trend bugün itibariyle 1,100 civarında bulunuyor ve kısa vadedeki en güçlü direncimizi oluşturuyor."