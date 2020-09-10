Dolar 7.48 lira, euro 8.85 lira, sterlin 9.74 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta devreye giren zorunlu karşılık artışı ve likidite sıkılaştırmasının etkisiyle bir aylık repo faizi de yüzde 11.15 ile geç likidite penceresi faizine yaklaştı.

Küresel piyasalarda güç kazanan dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle, iç piyasada Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verilerinin açıklanacağı yeni güne, Çarşamba günü test ettiği 7.4983 liralık tarihi yüksek düzeye yakın başladı. TCMB, Temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini Cuma günü açıklayacak.