Dolar 7.48 lira, euro 8.90 lira, sterlin 9.62 lirada

Dolar ve euronun küresel piyasalardaki hareketleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle geçen hafta yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere yakın başladılar.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,103 ve 1,110 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.42 artışla 1,107.29 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.00, BIST Mali Endeks yüzde 0.08, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.46 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4694 lira ve en yüksek 7.4993 lirayı gördükten sonra, 7.48 – 7.49 liraaralığında,euro en düşük 8.8633 lira ve en yüksek 8.9259 lirayı gördükten sonra, 8.90 – 8.91 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5946 lira ve en yüksek 9.6486 lirayı gördükten sonra 9.62 – 9.63 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18588 - 1.18995 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18913 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Borsa İstanbul dün son zamanların en sıkışık seyirlerinden birini izledi. Sınai endeksindeki yukarı yönlü harekete karşın bankacılık endeksinde satışlar dikkat çekti. "Son günlerde sıkça bahsettiğimiz konsolide kanalı içindeki seyrini devam ettiren BIST100'de hacim desteği ile birlikte 1,113 geçilebilecek olur ise en önemli dirençlerden biri olarak izlediğimiz 1,122'ye kadar bir hareket görülebilir. "Buranın üzerinde de 1,141'i konsolide kanalının alt bandı olarak izlemeye devam ediyoruz. Bahsettiğimiz konsolide kanalının alt bandını oluşturan 1,075 – 1,064 aralığı en güçlü destek bölgesi olmaya devam ediyor. "Bu bölgenin altına sarkılması yeni bir satış dalgası başlatabileceği için temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyoruz."