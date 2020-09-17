Dolar 7.50 lira, euro 8.83 lira, sterlin 9.71 lirada - Son Dakika

Dolar 7.50 lira, euro 8.83 lira, sterlin 9.71 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesi ve enflasyonun yüzde 2.0'yi aşmasına izin verilecek olmasıyla, ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi doları da destekledi.

Dolar 7.50 lira, euro 8.83 lira, sterlin 9.71 lirada, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesi ve enflasyonun yüzde 2.0'yi aşmasına izin verilecek olmasıyla, ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi doları da destekledi. Fed açıklaması öncesinde dünkü kapanışa doğru 7.50 liranın üzerine yükselen dolar, yeni güne de bu düzeyde başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Covid-18 krizinden daha çabuk toparlanabilmesi için ABD ekonomisinin daha çok finansal desteğe gereksinimi olabileceğine dikkat çekti.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nun (FOMC), faizleri yüzde 0.00-0.25'de sabit tutulmasına oybirliğiyle karar vermesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Powell, ekonomideki toparlanmanın "uygun bir tempoda" ilerlemesine karşın, bazı komite üyelerinin bu temponun yavaşlayarak olması gereken düzeyin altına çekilebileceği uyarısı yaptıklarını söyledi.Pandemi sonrası uygulamaya koyulan ilk finansal karşılığın "etkili ve güçlü" olduğunun altını çizen Powell, ancak 11 milyon kişinin işini yitirdiğine işaret ederek, bu durumun daha çok destek gerektirdiğini vurguladı. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,104 ve 1,116 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.37 düşüşle 1,107.11 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16 artıda, BIST Mali Endeks yatay, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.53 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4825 lira ve en yüksek 7.5054 lirayı gördükten sonra, 7.50 – 7.51 lira aralığında,euro en düşük 8.8040 lira ve en yüksek 8.8820 lirayı gördükten sonra, 8.83 – 8.84 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6766 lira ve en yüksek 9.7322 lirayı gördükten sonra 9.71 – 9.72 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17375 - 1.18202 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17703 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi'nde bir süredir bahsettiğimiz 1,064 – 1,141 arasındaki ana konsolide kanalı içindeki hareket devam ediyor. "Önceki günlerde bu kanal içinde hafif yukarı yönlü hareketleri izlediğimiz endekste dün alımlar yavaşladı ve akşam saatlerinde sınırlı da olsa satışlar izlendi. "Endeks son iki günde 1,113'teki ilk direncinin üzerini test etse de bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştiremedi. "Günlük periyotta göstergeler stabil görünümünü korurken alt periyotlarda önceki gün başlayan aşağı yönlü seyir netleşmiş durumda. "Endekste 1,100 altında izleyeceğimiz ilk destek 1,085'te iken ana destek bölgemiz 1,075 – 1,064 aralığı olmaya devam ediyor. Yukarıda ise 1,113 ve 1,122 güçlü dirençler konumunda."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.50 lira, euro 8.83 lira, sterlin 9.71 lirada - Son Dakika Ekonomi

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