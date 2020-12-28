Dolar 7.55 lira, euro 9.24 lira, sterlin 10.27 lirada - Son Dakika

Dolar 7.55 lira, euro 9.24 lira, sterlin 10.27 lirada

28.12.2020 09:05
Dolar 7.55 lira, euro 9.24 lira, sterlin 10.27 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

TCMB, politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarına da yansıttı. Böylece, döviz ve altın karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,423 ve 1,438 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü 1,426.03 puanda yatay tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.10 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.31 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5487 lira ve en yüksek 7.5873 lirayı gördükten sonra, 7.55 – 7.56 lira aralığında,euro en düşük 9.2048 lira ve en yüksek 9.2684 lirayı gördükten sonra, 9.24 – 9.25 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2445 lira ve en yüksek 10.2991 lirayı gördükten sonra 10.27 – 10.28 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21811 - 1.22259 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21976 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Geçtiğimiz haftanın son günü 1,438 ile rekorunu tazeleyen BIST 100 haftayı 1,426 puandan tamamladı. Önceki haftaların aksine son günlerde yükseliş genele yayılsa da alımların zirve yürüyüşünü destekleyecek coşkuya dönüştüğünü söylemek zor."Bu hafta düşük likidite ile yön bulmak daha da zorlaşabilir. Kısa vade için endekste 1,140-1,450 aralığı izleyeceğimiz ilk direnç bölgesi olacak. Buranın geçilmesi endeksteki yukarı yönlü hareketin yeni bir ivme kazanmasını sağlayabilir. "Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 1,410 ve sonrasında son oluşan kısa vadeli trendin bulunduğu 1,390 civarı destekler olarak izlenebilir. Orta vade içinse en önemli desteğin geçtiğimiz hafta da test edilen 1,370 civarında oluşacağını düşünüyoruz."


Merkez Bankası, Sterlin, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.55 lira, euro 9.24 lira, sterlin 10.27 lirada - Son Dakika Ekonomi


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