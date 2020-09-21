Dolar 7.57 lira, euro 8.98 lira, sterlin 9.80 lirada

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta Kongre komitesinde yapacağı konuşma öncesi, gelen ekonomik verilerin de etkisiyle euro ve yen gibi sert paralar karşısında hafif gerileyen dolar, iç piyasada da geçen hafta yükseldiği yeni tarihi yüksek düzeylerde hareket ediyor.

Küresel piyasaların bu hafta gündeminde, Powell'ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Lael Brainard, James Bullard, Charles Evans, Mary Daly, John Williams ve Raphael Bostic'in yapacakları konuşmalar da olacak.