Dolar 7.57 lira, euro 9.00 lira, sterlin 10.06 lirada - Son Dakika

Dolar 7.57 lira, euro 9.00 lira, sterlin 10.06 lirada

20.11.2020 08:56
Dolar 7.57 lira, euro 9.00 lira, sterlin 10.06 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi 7.70 - 7.72 lira dolayında hareket eden dolar, açıklamanın ardından 7.50 liraya, euro 9.15 liradan 8.88 liraya, sterlin de 10.22 liradan 9.95 liraya kadar geriledikten sonra, yeni güne bu düzeylerin yaklaşık 5.0 kuruş üzerinde başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi 7.70 - 7.72 lira dolayında hareket eden dolar, açıklamanın ardından 7.50 liraya, euro 9.15 liradan 8.88 liraya, sterlin de 10.22 liradan 9.95 liraya kadar geriledikten sonra, yeni güne bu düzeylerin yaklaşık 5.0 kuruş üzerinde başladı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseltilmesine, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir" denildi.

TCMB, fonlamanın bugünden itibaren Merkez Bankası'nın temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacağını duyurdu.TCMB'den yapılan açıklamada, "Para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Merkez Bankası tarafından halihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkanlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır" denildi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,277 ve 1,325 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 1.41 artışla 1,313.02 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.54, BIST Mali Endeks yüzde 2.69, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.31 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5178 lira ve en yüksek 7.5784 lirayı gördükten sonra, 7.57 – 7.58 lira aralığında,euro en düşük 8.9136 lira ve en yüksek 9.0108 lirayı gördükten sonra, 9.00 – 9.01 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9804 lira ve en yüksek 10.0649 lirayı gördükten sonra 10.06 – 10.07 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18647 - 1.18908 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18856 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "TCMB Para Politikası Kurulu kararı öncesinde hafif aşağı yönlü bir seyir izleyen endeks TCMB'nin piyasa beklentilerine paralel gerçekleştirdiği faiz kararı ve yaptığı açıklamada verdiği güçlü mesajlar ile sert bir yükseliş gerçekleştirdi. "Bu yükselişe rağmen teknik göstergelerde alt periyotlarda negatif uyumsuzluklar devam ediyor. "Buna karşın 1,290 üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün korunacağını düşünüyoruz. Dün görülen gün içi yüksek olan 1,325'in geçilmesi ise mart ayından beri devam eden yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1,350 civarını gündeme getirebilir.

"Bu bölgenin endekste kısa vadede en güçlü direnç bölgesi olmasını bekliyoruz. 1,290'ın altında dünün düşüğü olan 1,277 diğer destek olarak izlenebilir."


Merkez Bankası, Sterlin, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.57 lira, euro 9.00 lira, sterlin 10.06 lirada - Son Dakika Ekonomi


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