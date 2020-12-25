Dolar 7.58 lira, euro 9.24 lira, sterlin 10.30 lirada - Son Dakika

Dolar 7.58 lira, euro 9.24 lira, sterlin 10.30 lirada

25.12.2020 09:04
Dolar 7.58 lira, euro 9.24 lira, sterlin 10.30 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB), yüzde 15 olan politika faizini 200 bazpuanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, haftanın son işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), yüzde 15 olan politika faizini 200 bazpuanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, haftanın son işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,415 ve 1,432 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü 0.59 artışla 1,426.00 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.82, BIST Mali Endeks yüzde 0.26, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.27 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5614 lira ve en yüksek 7.5891 lirayı gördükten sonra, 7.58 – 7.59 lira aralığında,euro en düşük 9.2218 lira ve en yüksek 9.2567 lirayı gördükten sonra, 9.24 – 9.25 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2471 lira ve en yüksek 10.3216 lirayı gördükten sonra 10.30 – 10.31 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21721 - 1.22021 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21976 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi dün bir kez daha gün içi ve kapanış bazlı rekor seviyelerini yeniledi.  Günün ilk bölümünde sıkışık bir seyir izleyen endekste TCMB'nin beklentilerin üst bandında gerçekleştirdiği faiz artışı sonrası alımlar etkili oldu. "Teknik göstergelerin bu yükselişe katılmakta zorlanmaya devam ettiği görülüyor.  Buna karşın endekste kısa vadede izlediğimiz ilk direncin bulunduğu 1,441'in geçilmesi yukarı yönlü harekete yeni bir ivme katabilir. "Aşağıda ise 1,410 ilk destek konumunda iken buranın altında kısa vadeli trend desteğinin bulunduğu 1,392 ve buranın altında orta vadede en güçlü destek olarak izlediğimiz hafta başına görülen en düşük seviyenin bulunduğu 1,368 bulunmaktadır."


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Sterlin, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.58 lira, euro 9.24 lira, sterlin 10.30 lirada - Son Dakika Ekonomi


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