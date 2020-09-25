Dolar 7.62 lira, euro 8.90 lira, sterlin 9.73 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB), faizi sabit tutacağına ilişkin beklentilerin aksine, politika faizini 200 bazpuan yükseltmesinin ardından 10-15 kuruş dolayında gerileyen dövizler, daha sonra hafif yükselse de, faiz kararı öncesi düzeylerinin altında hareket ediyor.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.