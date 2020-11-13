Dolar 7.62 lira, euro 9.00 lira, sterlin 10.01 lirada - Son Dakika

Dolar 7.62 lira, euro 9.00 lira, sterlin 10.01 lirada

13.11.2020 09:11
Dolar 7.62 lira, euro 9.00 lira, sterlin 10.01 lirada, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetmesinin ardından, hafta başından itibaren rekor düzeylerinden gerileyen dövizlerdeki düşüşler sürüyor; dolar 7.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetmesinin ardından, hafta başından itibaren rekor düzeylerinden gerileyen dövizlerdeki düşüşler sürüyor; dolar 7.61 lirayı görürken, euro 9.0 lira, sterlin de 10 lira sınırına döndü.

Piyasalar 19 Kasım'da yapılacak Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı. Kurul'un TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor. Ağbal da atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamasında, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününü yüzde 0.58 düşüşle 1,271.75 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.72, BIST Mali Endeks yüzde 0.53, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.20 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6166 lira ve en yüksek 7.7482 lirayı gördükten sonra, 7.62 – 7.63 lira aralığında,euro en düşük 8.9921 lira ve en yüksek 9.1595 lirayı gördükten sonra, 9.00 – 9.01 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9996 lira ve en yüksek 10.1744 lirayı gördükten sonra 10.01 – 10.02 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17989 - 1.18139 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18048 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "Dün güne yatay bir başlangıç yaptıktan pozitif tarafa geçen endekste öğleden sonra yeniden negatif tarafa geçildi. Küresel ölçüde artan vaka sayıları yeniden baskı oluşturmaya başladı. Dün bir kez daha hacim rekoru kırılan endekste öğleden sonra görülen satışlarında yüksek hacimlerle gerçekleşmiş olması olumsuz bir tablo oluşturdu. "Bugün endekste takip edeceğimiz ilk önemli destek ekim sonunda başlayan son yükseliş dalgasının geri dönüşünde yüzde 23.6 seviyesinin bulunduğu 1,255 olacak. "Buranın altına sarkılması satışları hızlandırarak yüzde 38.2 seviyesinin bulunduğu 1,224 civarını gündeme getirebilir.

"Yukarıda izleyeceğimiz ilk direnç 1,285 iken dün görülen tarihi zirve seviyenin bulunduğu 1,303 yeniden geçilecek olursa alımlar hız kazanabilir."


Merkez Bankası, Sterlin, Kasım, Kurul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.62 lira, euro 9.00 lira, sterlin 10.01 lirada - Son Dakika Ekonomi


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