Dolar 7.64 lira, euro 8.98 lira, sterlin 9.78 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanmasıyla, Pazartesi günü 7.64 liraya kadar yükselen dolar, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Küresel piyasaların da bu hafta gündeminde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ABD Temsilciler Meclisi'ne yapacağı sunumun yanı sıra, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Lael Brainard, James Bullard, Charles Evans, Mary Daly, John Williams ve Raphael Bostic'in yapacakları konuşmalar da olacak.