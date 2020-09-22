Dolar 7.64 lira, euro 8.98 lira, sterlin 9.78 lirada - Son Dakika

Dolar 7.64 lira, euro 8.98 lira, sterlin 9.78 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanmasıyla, Pazartesi günü 7.64 liraya kadar yükselen dolar, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Dolar 7.64 lira, euro 8.98 lira, sterlin 9.78 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanmasıyla, Pazartesi günü 7.64 liraya kadar yükselen dolar, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Küresel piyasaların da bu hafta gündeminde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ABD Temsilciler Meclisi'ne yapacağı sunumun yanı sıra, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Lael Brainard, James Bullard, Charles Evans, Mary Daly, John Williams ve Raphael Bostic'in yapacakları konuşmalar da olacak.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde yeniden 10 milyar lira fonlama sağladı. Geleneksel yöntemli ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.40 oldu. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.24 düşüşle 1,087.03 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.16, BIST Mali Endeks yüzde 2.48, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.16 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6111 lira ve en yüksek 7.6440 lirayı gördükten sonra, 7.64 – 7.65 lira aralığında,euro en düşük 8.9625 lira ve en yüksek 9.9969 lirayı gördükten sonra, 8.98 – 8.99 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7621 lira ve en yüksek 9.7976 lirayı gördükten sonra 9.78 – 9.79 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17521 - 1.17747 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17576 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "Yurtdışı piyasalardaki sert satışların etkisi ile dün 1,100 desteğinin altına sarkan BIST100'de günün dip seviyelerine yakın kapanış gerçekleşti. "Bir süredir devam eden sıkışma alanı içindeki en sert hareketlerden birini yapan endekste aşağıda 1,075-1,064 aralığı en kritik destek bölgesi olmaya devam ediyor. "Buranın da altına sarkılacak olur ise satışlar daha da sertleşebilir. Dün BIST kapandıktan sonra ABD endekslerinin kayıplarının bir kısmını geri almış olması olumlu olsa da henüz dipten dönüşü teyit eder nitelikte değil. "Teknik göstergelerin aşağı yönlü seyri desteklediği endekste yeniden 1,100 üzerine geçilemediği sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz."


Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Pazartesi, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.64 lira, euro 8.98 lira, sterlin 9.78 lirada - Son Dakika Ekonomi

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