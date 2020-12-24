Dolar 7.64 lira, euro 9.33 lira, sterlin 10.37 lirada - Son Dakika

Dolar 7.64 lira, euro 9.33 lira, sterlin 10.37 lirada

24.12.2020 09:05
Dolar 7.64 lira, euro 9.33 lira, sterlin 10.37 lirada, System.String[]

Dövizler, yeni faiz artışı beklenen Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı güne hafta başında geriledikleri düzeylerde başladı.

Dövizler, yeni faiz artışı beklenen Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı güne hafta başında geriledikleri düzeylerde başladı.

TCMB faiz kararına ilişkin düzenlenen anketlerde beklentiler 100 ile 200 bazpuanlık artış üzerinde yoğunlaşıyor. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,409 ve 1,420 puan arasında hareket ettiği Çarşamba gününü yüzde 0.90 artışla 1,417.66 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.25, BIST Mali Endeks yüzde 0.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.42 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6240 lira ve en yüksek 7.6551 lirayı gördükten sonra, 7.64 – 7.65 lira aralığında,euro en düşük 9.2931 lira ve en yüksek 9.3489 lirayı gördükten sonra, 9.33 – 9.34 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3000 lira ve en yüksek 10.3794 lirayı gördükten sonra 10.37 – 10.38 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21812 - 1.22164 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22170 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi dün gerek gün içi gerekse kapanış bazlı zirvelerini bir kez daha yeniledi.  Küresel bazda alımların etkili oldu günde endeks günün tamamında pozitif bölgede kaldı."Bugünkü TCMB toplantısından sıkılaşma adımlarının devamına yönelik beklenti karşılık bulacak ve kurlarda aşağı yönlü hareketler görülecek olur ise endekste pozitif seyir devam edebilir."Endekste kısa vadede ilk destek noktası 1,410 iken altında 1,390 kısa vadeli trend desteği olarak önemli olacaktır. "Hafta başında test edilen 1,368 ise kısa ve orta vade için en önemli desteğimiz konumunda. Yukarıda ise ilk direnç seviyemiz 1,436 iken buranın üzerinde hareketin hızlanması beklenebilir."


Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.64 lira, euro 9.33 lira, sterlin 10.37 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu Oyuncu Atilla Saral bu kez de Londra'da mahsur kaldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mesaj düellosu sürüyor! Sarı-kırmızılılardan kupalı mesaj Börekçi dükkanı, 1 haftada 2 kez kurşunlandı Lille, Burak Yılmaz'ın son dakikalarda attığı golle Montpellier'i devirdi Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Koronavirüs mutasyonla bitebilir" dedi! Gündem yaratan iddiayı Türk bilim insanları değerlendirdi         
08:42
Antarktika'da bile görülen koronavirüs salgını Samsun'un Karaperçin Mahallesi'ne giremedi Antarktika'da bile görülen koronavirüs salgını Samsun'un Karaperçin Mahallesi'ne giremedi         
08:16
İngiltere Ali Sakallıoğlu'nu konuşuyor: Koronaya 222 gün direnerek ülkede kahraman ilan edildi İngiltere Ali Sakallıoğlu'nu konuşuyor: Koronaya 222 gün direnerek ülkede kahraman ilan edildi         
07:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya saldırıya uğradı Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya saldırıya uğradı         
07:27
5 partinin imzasıyla TBMM'de kabul edildi! 2021 5 partinin imzasıyla TBMM'de kabul edildi! 2021 "İstiklal Marşı Yılı" oluyor         
02:21
Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi         
01:20
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak         
00:40
Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da yılın ilk kar yağışı başladı Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da yılın ilk kar yağışı başladı         
23:26
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar         
22:05
Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı         
15:45
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 09:17:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 7.64 lira, euro 9.33 lira, sterlin 10.37 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei