Dolar 7.64 lira, euro 9.33 lira, sterlin 10.37 lirada

Dövizler, yeni faiz artışı beklenen Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı güne hafta başında geriledikleri düzeylerde başladı.

Dövizler, yeni faiz artışı beklenen Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı güne hafta başında geriledikleri düzeylerde başladı. TCMB faiz kararına ilişkin düzenlenen anketlerde beklentiler 100 ile 200 bazpuanlık artış üzerinde yoğunlaşıyor. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngördü. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,409 ve 1,420 puan arasında hareket ettiği Çarşamba gününü yüzde 0.90 artışla 1,417.66 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.25, BIST Mali Endeks yüzde 0.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.42 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6240 lira ve en yüksek 7.6551 lirayı gördükten sonra, 7.64 – 7.65 lira aralığında,euro en düşük 9.2931 lira ve en yüksek 9.3489 lirayı gördükten sonra, 9.33 – 9.34 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3000 lira ve en yüksek 10.3794 lirayı gördükten sonra 10.37 – 10.38 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21812 - 1.22164 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22170 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi dün gerek gün içi gerekse kapanış bazlı zirvelerini bir kez daha yeniledi. Küresel bazda alımların etkili oldu günde endeks günün tamamında pozitif bölgede kaldı."Bugünkü TCMB toplantısından sıkılaşma adımlarının devamına yönelik beklenti karşılık bulacak ve kurlarda aşağı yönlü hareketler görülecek olur ise endekste pozitif seyir devam edebilir."Endekste kısa vadede ilk destek noktası 1,410 iken altında 1,390 kısa vadeli trend desteği olarak önemli olacaktır. "Hafta başında test edilen 1,368 ise kısa ve orta vade için en önemli desteğimiz konumunda. Yukarıda ise ilk direnç seviyemiz 1,436 iken buranın üzerinde hareketin hızlanması beklenebilir."



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