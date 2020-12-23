Dolar 7.65 lira, euro 9.33 lira, sterlin 10.27 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada, hafta başında 7.70 liranın altına çekilen dolar yeni güne 7.65 lirada başladı.

TCMB faiz kararına ilişkin düzenlenen anketlerde beklentiler 100 ile 200 bazpuanlık artış üzerinde yoğunlaşıyor. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngördü.