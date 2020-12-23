Dolar 7.65 lira, euro 9.33 lira, sterlin 10.27 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada, hafta başında 7.70 liranın altına çekilen dolar yeni güne 7.65 lirada başladı.
TCMB faiz kararına ilişkin düzenlenen anketlerde beklentiler 100 ile 200 bazpuanlık artış üzerinde yoğunlaşıyor. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngördü.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,391 ve 1,410 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.48 artışla 1,404.97 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.16, BIST Mali Endeks yüzde 1.81, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.37 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6383 lira ve en yüksek 7.6763 lirayı gördükten sonra, 7.65 – 7.66 lira aralığında,euro en düşük 9.2956 lira ve en yüksek 9.3647 lirayı gördükten sonra, 9.33 – 9.34 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2102 lira ve en yüksek 10.3059 lirayı gördükten sonra 10.27 – 10.28 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21538 - 1.21921 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22065 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Pazartesi günü mutasyon endişeleriyle satışların yaşandığı BIST-100 Endeksi dün küresel piyasalardaki toparlanmaya paralel yukarı yönlü bir seyir izledi ve önceki günkü kayıplarını geri alarak günü 1,405 puandan kapattı. "TCMB'ye yönelik faiz artırım beklentilerinden destek bulan endekste tekrar 1,400 üzerinde bir kapanış görülmesi teknik olarak olumlu olurken, tarihi zirvenin bulunduğu 1,410 ve Mart sonundan itibaren devam eden yükseliş kanalının üst bandına denk gelen 1,415 seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. "Kanalın aşılması halinde 1,430 – 1,450 seviyeleri takip edilebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1,390 ile bir süredir dile getirdiğimiz 1.370 seviyesi önemli destek noktaları olup, 1,370 altında endekste satışlar hız kazanabilir."
Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Dolar 7.65 lira, euro 9.33 lira, sterlin 10.27 lirada - Son Dakika Ekonomi