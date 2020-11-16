Dolar 7.66 lira, euro 9.07 lira, sterlin 10.13 lirada - Son Dakika

Dolar 7.66 lira, euro 9.07 lira, sterlin 10.13 lirada

16.11.2020 09:13
Dolar 7.66 lira, euro 9.07 lira, sterlin 10.13 lirada, System.String[]

Dövizlerde, geçen hafta başından itibaren başlayan rekor düzeylerinden düşüşler, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı yeni haftanın ilk işlem gününde de sürüyor.

Dövizlerde, geçen hafta başından itibaren başlayan rekor düzeylerinden düşüşler, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı yeni haftanın ilk işlem gününde de sürüyor.

Piyasalar, Kurul'un TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor. Ağbal atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamasında, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,272 ve 1,292 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.54 artışla 1,291.29 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.87, BIST Mali Endeks yüzde 2.11, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.16 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6336 lira ve en yüksek 7.7070 lirayı gördükten sonra, 7.66 – 7.67 lira aralığında,euro en düşük 9.0400 lira ve en yüksek 9.1280 lirayı gördükten sonra, 9.07 – 9.08 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0871 lira ve en yüksek 10.1746 lirayı gördükten sonra 10.13 – 10.14 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18331 - 1.18546 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18497 düzeyindeydi.QNB Finansbank analizinde, "BIST 100: Endekste haftaya alıcılı bir seyirle başlanacağını düşünüyoruz. 1,284 destek seviyesi üzerinde ilk planda 1,310 ve devamında 1,340 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Endekste güçlü teknik görünüm korunuyor…"TL Bonolar: Gösterge tahvil yüzde 14 bileşik faiz seviyesi altında kapanış var, 10 yıllık tahvilde de yüzde 12 bileşik faiz seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilecektir…"USD/TL: Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 7.72 seviyesi altında kaparken, sabah itibariyle gelişmekte olan piyasalarındaki olumlu havaya paralel bir seyir var, 7.64 destek konumunda…"EUR/USD: Paritede 1,18 üzerinde tepki yükselişi devam ederken, 1,1865 kısa vadeli direnç konumunda. Sabah itibariyle Asya'da risk iştahı Çin verileri ile yüksek seyretmekte…"Yeni haftaya başlarken, Çin'deki veri akışı ve Asya'da varılan ticaret anlaşması ile görünüm olumlu. ABD vadeli endeks kontratları artıda, endekste de mevcut pozisyonlar korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 400 seviyesi altında kalma eğiliminde.

"Aşı konusunda yaşanan gelişmeler olumlu yansırken, Asya Pasifik Bölgesi'nde dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasının imzalanması ile küresel piyasalar haftaya alıcılı başladı. BIST 100 Endeksi'nin de Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratlarına paralel alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 1,284 destek, 1,310 ve devamında 1340 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz."


Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Sterlin, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.66 lira, euro 9.07 lira, sterlin 10.13 lirada - Son Dakika Ekonomi


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