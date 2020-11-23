Dolar 7.66 lira, euro 9.10 lira, sterlin 10.21 lirada

Merkez Bankası ( TCMB ) Cuma göünü yüzde 15 düzeyindeki politika faizinden miktar yöntemiyle 5.0 milyar lira tutarında repo ihalesi açtı. TCMB'nin Perşembe günü politika faizini yüzde 10.25'ten 475 baz puan yükseltmesi ardından düzenlenen ilk repo ihalesi, Para Politikası Kurulu metninde ifade edildiği üzere miktar yöntemiyle bir hafta vadede gerçekleştirildi.

Faiz artırımının ardından sert düşen dövizler, geçen haftanın son işlem gününde hafif yükseldikten sonra, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylerde başladılar.

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