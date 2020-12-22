Dolar 7.67 lira, euro 9.37 lira, sterlin 10.27 lirada - Son Dakika

Dolar 7.67 lira, euro 9.37 lira, sterlin 10.27 lirada

22.12.2020 09:05
Dolar 7.67 lira, euro 9.37 lira, sterlin 10.27 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada, haftanın ilk işlem gününü 7.67 lirada tamamlayan dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada, haftanın ilk işlem gününü 7.67 lirada tamamlayan dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında, 80.1 ile Kasım ayına göre değişmedi.  Endeks Ekim ayında 81.9 düzeyindeydi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,368 ve 1,401 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.70 düşüşle 1,384.43 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.74, BIST Mali Endeks yüzde 1.87, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.18 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6391 lira ve en yüksek 7.6651 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,euro en düşük 9.3486 lira ve en yüksek 9.3811 lirayı gördükten sonra, 9.37 – 9.38 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2389 lira ve en yüksek 10.3127 lirayı gördükten sonra 10.27 – 10.28 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22156 - 1.22508 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22158 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Mutasyon endişelerinin küresel çapta satış baskısını artırmasına paralel BIST-100 Endeksi de aşağı yönlü bir seyir izledi. "Geçen hafta başında oluşan boşluğun doldurulacağı seviye olan 1,371 seviyesinin altında 1,368 seviyesini test eden endeks günü 1,384.43 puandan tamamladı. "Geri çekilmelerin devamında 1,368 seviyesi ilk önemli destek noktasıdır. 1,371 altındaki kapanışlarda endekste düzeltme hareketlerinin devam edebileceğini ve bu durumda 1,350 ve 1,315 seviyelerinin destek olarak önem kazanacağını değerlendiriyoruz. "Tepki alımlarında 1,400 seviyesi ile mart ayından beri devam eden yükselene kanalın üst bandının bulunduğu 1,415 seviyesi önemli direnç noktaları olup, endekste eski zirveler geçilmeden yükselişlere temkinli yaklaşmak yararlı olacaktır."


Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.67 lira, euro 9.37 lira, sterlin 10.27 lirada - Son Dakika Ekonomi


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