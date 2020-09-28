Dolar 7.68 lira, euro 8.93 lira, sterlin 9.81 lirada - Son Dakika

Dolar 7.68 lira, euro 8.93 lira, sterlin 9.81 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımıyla önemli ölçüde gerileyen dolar, yeni haftaya 7.68 lira düzeyinde başladı.

Dolar 7.68 lira, euro 8.93 lira, sterlin 9.81 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımıyla önemli ölçüde gerileyen dolar, yeni haftaya 7.68 lira düzeyinde başladı.

TCMB, Perşembe günü gerçekleştirdiği 200 baz puanlık faiz artışı ardından, Cuma günü yüzde 10.25 düzeyindeki politika faizinden açtığı repo ihalesinde 5.0 milyar lira verdi. TCMB miktar yöntemli repo ihalelesini 7 Ağustos'tan sonra Cuma günü ilk kez fonlama kompozisyonunda kullandı. TCMB Para Piyasası Kurulu'nun Perşembe günü düzenlenen toplantısında, politika faizini yüzde 8.25'den yüzde 10.25 düzeyine yükseltildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,123 ve 1,135 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.41 artışla 1,124.17 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.31 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.90 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.17 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6453 lira ve en yüksek 7.8569 lirayı gördükten sonra, 7.68 – 7.69 lira aralığında,euro en düşük 8.8904 lira ve en yüksek 9.1385 lirayı gördükten sonra, 8.93 – 8.94 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7726 lira ve en yüksek 9.9953 lirayı gördükten sonra 9.81 – 9.82 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16152 - 1.16408 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16284 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "TCMB'nin faiz kararının ardından endekste bankacılık sektörü öncülüğünde yükselişler yaşanırken, önümüzdeki günlerde yurt dışı piyasalardaki fiyatlamalar ve risk iştahının seyri endeksteki yön üzerinde belirleyici olacaktır. "Bir süredir direnç olarak izlediğimiz 1,122 seviyesi üzerindeki fiyatlamanın sürmesi durumunda ana konsolide bölgesinin üst bandını oluşturan 1,141 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. "Konsolide bölgesinin üst bandının (1,141) aşılması ve üzerinde tutunmanın görülmesi durumunda endekste yükselişler hız kazanabilir.

"Bu durumda 1,160 ve 1,180 seviyeleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 1,113 ve 50 günlük üssel ortalama (1,106) ilk destek seviyeleri iken, 1,106 altında 1,097 ve 1,085 seviyeleri destek olarak önem kazanacaktır."


Merkez Bankası, Sterlin, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.68 lira, euro 8.93 lira, sterlin 9.81 lirada - Son Dakika Ekonomi

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