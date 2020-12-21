Dolar 7.68 lira, euro 9.37 lira, sterlin 10.26 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada Cuma günü kapanışta 7.65 lira düzeyine kadar inen dolar yeni haftaya da bu düzeye yakın başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,396 ve 1,410 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.64 artışla 1,408.32 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.01 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 1.00 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.98 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6381 lira ve en yüksek 7.6880 lirayı gördükten sonra, 7.68 – 7.69 lira aralığında,euro en düşük 9.3426 lira ve en yüksek 9.4006 lirayı gördükten sonra, 9.37 – 9.38 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2401 lira ve en yüksek 10.3138 lirayı gördükten sonra 10.26 – 10.27 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21789 - 1.22477 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21848 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100'de geçtiğimiz haftalarda da bahsettiğimiz gibi yükselişlerin genele yayıldığını, göstergelerin bu yükselişe eşlik ettiğini söylemek zor. Bu nedenle yükselişlere temkinli yaklaşmaya devam ediyoruz. "Endekste yaşanan yükselişle birlikte mart ayından beri devam eden yükselene kanalın üst bandı da test edilmiş oldu. Bu kanalın üst bandı bu hafta itibariyle geçtiğimiz hafta test edilen 1,400'ün hemen üzerinde bulunuyor. "Endekste aşağıda ise ilk güçlü destek bölgesi geçtiğimiz hafta başında oluşan boşluğun dolacağı 1,370 civarında bulunuyor. Endekste buranın altına sarkılması yükseliş hareketinin zayıflaması olarak değerlendirilebilir ve bundan sonraki süreçte görülen eski zirveler geçilmeden yükselişlere çok daha temkinli yaklaşmak gerekir."