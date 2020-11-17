Dolar 7.69 lira, euro 9.12 lira, sterlin 10.17 lirada

Dövizlerde, geçen hafta başından itibaren başlayan rekor düzeylerinden düşüşler, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı yeni haftanın ilk işlem gününde de sürdü; dolar 7.60 lirayı, euro 9.01 lirayı, sterlinde 10.05 lirayı gördü.

Piyasalar, Kurul'un TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor. Ağbal atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamasında, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.