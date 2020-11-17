Dolar 7.69 lira, euro 9.12 lira, sterlin 10.17 lirada - Son Dakika

Dolar 7.69 lira, euro 9.12 lira, sterlin 10.17 lirada

17.11.2020 09:03
Dolar 7.69 lira, euro 9.12 lira, sterlin 10.17 lirada, System.String[]

Dövizlerde, geçen hafta başından itibaren başlayan rekor düzeylerinden düşüşler, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı yeni haftanın ilk işlem gününde de sürdü; dolar 7.60 lirayı, euro 9.01 lirayı, sterlinde 10.05 lirayı gördü.

Dövizlerde, geçen hafta başından itibaren başlayan rekor düzeylerinden düşüşler, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı yeni haftanın ilk işlem gününde de sürdü; dolar 7.60 lirayı, euro 9.01 lirayı, sterlinde 10.05 lirayı gördü.

Piyasalar, Kurul'un TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor. Ağbal atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamasında, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,292 ve 1,309 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.13 artışla 1,292.99 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.74 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.01 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.34 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6843 lira ve en yüksek 7.7187 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,euro en düşük 9.1109 lira ve en yüksek 9.1705 lirayı gördükten sonra, 9.12 – 9.13 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1493 lira ve en yüksek 10.2079 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18489 - 1.18675 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18557 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Son haftalardaki sert yükselişlerin ardından dün endekste yukarı gitmekte zorlanan bir görünüm oluştu. Güne boşluk bırakarak yükselişle başlayan endekste gün içinde kar satışlarına bağlı geri çekilmeler etkili oldu. "Alt periyotlarda teknik göstergelerde oluşan negatif uyumsuzluklar dikkat çekmeye başladı. 19 Kasım'daki TCMB toplantısına odaklanan piyasalarda toplantı öncesinde volatilite bir miktar artabilir. "Aşağıda izlediğimiz ilk destek 1,277 iken devamında 1,260 izleyeceğimiz ilk kritik destek olacak. Buranın altında bir önceki tarihi zirvenin bulunduğu 1,245 gündeme gelebilir ki, buranın altına sarkılması teknik baskıyı daha da artırabilir. Dün de ifade ettiğimiz gibi haftalık bazda izleyeceğimiz referans noktamız burası olacak."


Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Sterlin, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.69 lira, euro 9.12 lira, sterlin 10.17 lirada - Son Dakika Ekonomi


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