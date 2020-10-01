Dolar 7.70, euro 9.05 lira, sterlin 9.97 lirada

Güçlü ABD istihdam verisi ve koronavirüs yardım paketinde ilerleme sağlandığına yönelik açıklamaların yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla bir haftanın en düşük düzeyine gerileyen dolar iç piyasada da 7.70 liraya kadar geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,128 ve 1,144 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.96 artışla 1,145.24 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.73, BIST Mali Endeks yüzde 2.15, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.41 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6841 lira ve en yüksek 7.7332 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,euro en düşük 9.0248 lira ve en yüksek 9.0945 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9498 lira ve en yüksek 10.0095 lirayı gördükten sonra 9.97 – 9.98 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17168 - 1.17515 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17505 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Normalleşme adımları ve TL mevduatlarda stopaj düzenlemesi kur cephesinde aşağı yönlü bir seyri beraberinde getirirken, BIST-100 Endeksi kurlardaki düşüş ve yurt dışındaki toparlanmadan destek buldu. "Son aylarda ana konsolide bölgesinin üst bandına denk gelen ve bir süredir güçlü bir direnç olarak takip ettiğimiz 1,141 seviyesi üzerinde bir kapanış yaşanması olumlu bir teknik görünüme işaret etmektedir."1,141 üzerinde kalındığı sürece endekste yukarı yönlü hareketlerde 1,160 seviyesi ara direnç olmak üzere 1,180 – 1,205 bandı tekrar hedef konumunda geçecektir. "Gelişmelere bağlı olarak yaşanabilecek düşüşlerde ise 1,141 – 1,135 aralığı ilk destek bölgesi iken devamında 1,123 ve 50 günlük üssel ortalama (1,109) destek olarak takip edilebilir."