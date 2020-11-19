Dolar 7.71 lira, euro 9.15 lira, sterlin 10.22 lirada

Dövizler, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını açıklayacağı güne hafta başında çekildikleri düzeylere yakın başladılar.

Piyasalar, Para Politikası Kurulu'nun TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor.

Ağbal atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamada, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,264 ve 1,294 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 2.78 artışla 1,294.72 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.43, BIST Mali Endeks yüzde 3.48, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.98 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6958 lira ve en yüksek 7.7242 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,euro en düşük 9.1099 lira ve en yüksek 9.1582 lirayı gördükten sonra, 9.15 – 9.16 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1938 lira ve en yüksek 10.2517 lirayı gördükten sonra 10.22 – 10.23 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18313 - 1.18583 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18516 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Bugün 14: 00'te sonuçları açıklanacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklentiler etkili olmaya devam ediyor. "Genel beklenti faizlerin ağırlıklı ortalama maliyetinin mevcutta bulunduğu bölgeye çekilmesi yönünde. "Bunun için de beklentiler ağırlıklı olarak 400-500 bazpuan arasında bir faiz artışı yönünde yoğunlaşmış durumda. "Bugün toplantıda alınacak karar ve sonrasında yapılacak açıklamaya göre sert hareketler görülebilir.

"Bugün endekste yukarıda daha önceki zirvelerin bulunduğu 1,303 ve 1,309 aralığı kritik direnç bölgemiz olacak. Karar sonrası buranın üzerinde tutunulabilirse hareketler hız kazanabilir ve 1350 bölgesine kadar bir hareket gerçekleşebilir. Aşağıda ise 1,280 ilk referans noktamız olacak. Buranın altında görünüm bozulabilir."