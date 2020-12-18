Dolar 7.72 lira, euro 9.46 lira, sterlin 10.45 lirada - Son Dakika

Dolar 7.72 lira, euro 9.46 lira, sterlin 10.45 lirada

18.12.2020 09:08
Dolar 7.72 lira, euro 9.46 lira, sterlin 10.45 lirada, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada da, haftanın son işlem gününe düşük düzeylerde başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada da, haftanın son işlem gününe düşük düzeylerde başladı. Piyasalarda, Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı bekleniyor.

Kıbrıs İktisat Bankası'nın günlük piyasa bülteninde, "Dolar geriliyor, hisse senedi endeksleri rekorlarda. Dünyada hava olumlu olmaya dün de devam etti. Her ne kadar vaka  sayıları artıyor olsa da, Pfizer ve BioNTech sonrası, Moderna'nın da onayı alması, moralleri artırdı. Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı 52 dolar seviyesine dayanarak, 9 ayın zirvesini gördü. Bir yanda aşı iyimserliği, diğer bir yanda ise devam eden Noel Baba rallisi derken, artık neredeyse günler içinde açıklanması  beklenen ABD teşvik paketi iyimserliği de eklenince, küresel hisse  senedi endeksleri rekor tazeledi" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,392 ve 1,406 puanlar arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.50 artışla 1,399.36 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.06 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.58 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.22 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6925 lira ve en yüksek 7.7303 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,euro en düşük 9.4341 lira ve en yüksek 9.4701 lirayı gördükten sonra, 9.46 – 9.47 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4245 lira ve en yüksek 10.4773 lirayı gördükten sonra 10.45 – 10.46 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22382 - 1.22728 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22262 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Tarihi zirvelerinde tutunmaya çalışan endekste dün gün içi volatilite oldukça sınırlı kaldı. Endeks bir süredir bahsettiğimiz Mart ayından beri devam eden yükselen kanalın üst bandında dirençle karşılaşmış durumda. "Bugün haftalık kapanışın önceki gün görülen zirve olan 1,410'un üzerinde olması gelecek haftaya yönelik pozitif beklentileri artırabilir. "Aşağıda ise dün de bahsettiğimiz gibi son kısa vadeli yükselen trendin test edileceği ve hafta başında oluşan boşluğun dolacağı 1,371 seviyesi önemli destek noktası olmaya devam ediyor. "Buranın altına sarkılmadığı sürece geri çekilmelere de sınırlı düzeltmeler olarak bakacağız. Buranın altında ise teknik görünüm önemli ölçüde bozulacaktır."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.72 lira, euro 9.46 lira, sterlin 10.45 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı: Gece gündüz demeden beni arayacaksınız Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak         
08:12
6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak         
07:37
Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı         
07:26
Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi         
00:23
Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı         
23:13
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı         
22:49
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te         
19:49
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Çek model Karolina Kurkova, hamile olduğunu cesur pozlarla duyurdu Çek model Karolina Kurkova, hamile olduğunu cesur pozlarla duyurdu         
19:13
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 09:12:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 7.72 lira, euro 9.46 lira, sterlin 10.45 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei