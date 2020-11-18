Dolar 7.73 lira, euro 9.17 lira, sterlin 10.25 lirada - Son Dakika

Dolar 7.73 lira, euro 9.17 lira, sterlin 10.25 lirada

18.11.2020 09:09
Dolar 7.73 lira, euro 9.17 lira, sterlin 10.25 lirada, System.String[]

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapılacak toplantısı öncesinde dövizler, yeni güne hafta başında çekildikleri düzeylere yakın başladılar.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapılacak toplantısı öncesinde dövizler, yeni güne hafta başında çekildikleri düzeylere yakın başladılar.

Piyasalar, Para Politikası Kurulu'nun TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor.

Ağbal atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamasında, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,262 ve 1,293 puanlar arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 2.57 düşüşle 1,259.72 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.63, BIST Mali Endeks yüzde 4.07, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.20 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6812 lira ve en yüksek 7.7601 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,euro en düşük 9.1078 lira ve en yüksek 9.2160 lirayı gördükten sonra, 9.17 – 9.18 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1867 lira ve en yüksek 10.2957 lirayı gördükten sonra 10.25 – 10.26 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18504 - 1.18773 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18711 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi: "Dün güne satıcılı başlayan endekste gün boyu satışlar etkili oldu. Küresel ölçüde salgının artış hızı ve içeride alınması beklenen tedbir kararları ile TCMB'nin piyasa beklentilerinin altında bir faiz artışı yapabileceğine dair yorumlar satışlarda etkili olurken, endeksin günün dip seviyesinde kapatması olumsuz bir tablo oluşturdu. "Hatırlanacak olursa dünkü yorumumuzda alt periyotlarda teknik göstergelerde oluşan negatif uyumsuzlukların dikkat çekmeye başladığını belirtmiştik. "Dün ise günlük grafiklerde de bozulmalar başladı. Endeks dün takip ettiğimiz ilk kritik destek olan 1,260 civarında kapanırken, bugün buranın altında 1,245 referans noktamız olacak. Yukarıda ise 1,280'nin geçilmesi alımları yeniden güçlendirebilir."


Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Sterlin, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.73 lira, euro 9.17 lira, sterlin 10.25 lirada - Son Dakika Ekonomi


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