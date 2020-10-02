Dolar 7.77 lira, euro 9.11 lira, sterlin 10 lirada - Son Dakika

Dolar 7.77 lira, euro 9.11 lira, sterlin 10 lirada

ABD'nin yeni bir Covid-19 yardım paketine ilişkin gelişmelerin belirsizliğini koruması ve ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından, yatırımcıların riskli para birimlerinden çıkmasıyla, yeniden tırmanışa geçen dolar, iç piyasada da yeni güne 7.

Dolar 7.77 lira, euro 9.11 lira, sterlin 10 lirada, System.String[]

ABD'nin yeni bir Covid-19 yardım paketine ilişkin gelişmelerin belirsizliğini koruması ve ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından, yatırımcıların riskli para birimlerinden çıkmasıyla, yeniden tırmanışa geçen dolar, iç piyasada da yeni güne 7.77 lirada başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,142 ve 1,155 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.15 düşüşle 1,143.51 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.10 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.50 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7252 lira ve en yüksek 7.7813 lirayı gördükten sonra, 7.77 – 7.78 lira aralığında,euro en düşük 9.0459 lira ve en yüksek 9.1365 lirayı gördükten sonra, 9.11 – 9.12 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9297 lira ve en yüksek 10.0384 lirayı gördükten sonra 10.00 – 10.01 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16959 - 1.17497 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17238 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde "BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Güne pozitif bir açılışla başlayan ve 1,155 seviyesini test eden BIST-100 Endeksi kur tarafında gözlenen sınırlı yükseliş ve önceki günkü güçlü yükselişin ardından etkili olan kar satışlarının nedeniyle günü sınırlı bir kayıpla tamamladı."Bu sabah yurt dışındaki zayıf seyre bağlı olarak satıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz endekste 1,141 – 1,135 aralığı ilk destek bölgesidir. "Bu bölge altında teknik satışların hız kazanabileceği endekste 1,120'li seviyeler ile 50 günlük üssel ortalama (1,110) destek konumunda bulunmaktadır. "Gün içinde tekrar alımların etkili olması ve önemli bir seviye olarak takip ettiğimiz 1,141 üzerinde 1,155 – 1,160 aralığı direnç olarak takip edilebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.77 lira, euro 9.11 lira, sterlin 10 lirada - Son Dakika Ekonomi

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