Dolar 7.77 lira, euro 9.11 lira, sterlin 9.96 lirada

Küresel piyasalarda hafif gerileyen dolar, iç piyasada da yeni güne 7.77 lirada başlarken, euro 9.10 lira düzeyine ve sterlin de 10 liranın altına çekildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,112 ve 1,132 puan arasında hareket ettiği Salı gününü yüzde 0.19 artışla 1,123.25 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.49 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.10 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7464 lira ve en yüksek 7.8384 lirayı gördükten sonra, 7.77 – 7.78 lira aralığında,euro en düşük 9.0991 lira ve en yüksek 9.2060 lirayı gördükten sonra, 9.11 – 9.12 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9571 lira ve en yüksek 10.0778 lirayı gördükten sonra 9.96 – 9.97 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17260 - 1.17553 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17268 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne kurdaki düşüşe bağlı olarak hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Yeni Ekonomi Programı sonrasında yukarı yönlü denemelerin yaşandığı BIST-100 Endeksi'nde kapanışa doğru volatilitenin artış kaydettiği görüldü. " Türkiye 'nin Ermeni savaş uçağını düşürdüğüne dair asılsız haber akışları endekste sert satışlara neden olurken, haberin yalanlanmasının ardından endeks kayıplarını geri aldı."Jeopolitik gelişmeler ve kur cephesindeki fiyatlamalar endeksteki yön üzerinde belirleyici olacaktır. "Endekste yukarı yönlü hareketlerde 1,130 ve ana konsolide bölgesinin üst bandını oluşturan 1,141 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz.

"Geri çekilmelerde ise 1,113 ile 50 günlük üssel ortalama (1,107) ilk önemli destek noktaları olup, devamında 1,098 ve 1,085 seviyeleri gündeme gelebilir."