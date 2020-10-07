BIST100 yüzde 0.31 düşüşle başladı, dolar 7.85 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.31 düşüşle başladı, dolar 7.85 lirada

07.10.2020 09:00
BIST100 yüzde 0.31 düşüşle başladı, dolar 7.85 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe, yüzde 0.31 düşüşle 1,150.10 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe, yüzde 0.31 düşüşle 1,150.10 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.01 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.28 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.20 eksideydi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik canlandırma paketine ilişkin görüşmeleri birden bire iptal etmesinin ardından güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla başlıca para birimleri karşısında kazanımlarını koruyan dolar, iç piyasada da yeni güne, Salı kapanışa doğru yükseldiği 7.79 - 7.80 lira aralığında başladıktan sonra 7.85 lirayı da aştı.

Merkez Bankası (TCMB) Salı günü, önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı ikinci repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 12.48 oldu. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 3 Kasım vadeli repo ihalesine 36.5 milyar lira teklif geldi.Hazine bu yılki dış finansman programı kapsamında 2025 vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için uluslararası bankalara yetki verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2025 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America Merrill Lynch, Citi ve JP Morgan'a yetki vermiştir" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7815 lira ve en yüksek 7.8697 lirayı gördükten sonra, 7.85 – 7.86 lira aralığında,euro en düşük 9.1278 lira ve en yüksek 9.2529 lirayı gördükten sonra, 9.23 – 9.24 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0351 lira ve en yüksek 10.1574 lirayı gördükten sonra 10.14 – 10.15 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17249 - 1.17502 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17404 düzeyindeydi.InvestAZ Yatırım'ın analizinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2.4 trilyon dolarlık mali teşvik paketi müzakerelerini durdurma talimatı verdiği anımsatılarak, şöyle denildi: "Trump'ın açıklaması üzerine Amerika endeksleri çakıldı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeterli devlet desteği olmadan toparlanmanın zayıflayacağını ifade etti. Düne pozitif başlangıç yapan BIST100 Endeksi seans kapanışına doğru düşüşe geçerek günü 1,153 seviyesinden kapatmıştı. Türkiye borsalarında negatif havanın bugün de sürmesi bekleniyor. Bugün için sakin bir veri akışı bulunmakta. Yurt içinde Hazine nakit dengesi ve yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile Powell'ın konuşmaları izlenecek."Ünlü&Co analizinde de, "Günün en önemli konu başlığını üç hafta önce gerçekleştirilen Fed toplantısının tutanakları oluşturuyor" denildi ve şöyle devam edildi: "Hatırlanacağı gibi Fed söz konusu toplantıda beklendiği gibi yeni bir adım atmazken ortalamayüzde 2.0 enflasyon ve istihdamın daha geniş bir tabana yayılması gibi hedefler açıklamıştı. Tutanaklardan yeni bir bilgi çıkma ihtimali oldukça düşük bulunuyor."Ancak Fed yetkilileri tutanaklar vasıtasıyla bir kez daha mali desteğin önemine dikkat çekebilir. Kaldı ki, Powell da dün yaptığı konuşmada benzer mesajlar verdi. "Trump'ın hastaneden taburcu olması ile birlikte teşvik paketi çalışmalarının hızlanacağı ve seçimden önce Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında uzlaşmaya varılacağına yönelik beklentiler varlık fiyatlarını hafta başından bu yana destekleyen ana konu başlıklarından biri olarak çalışıyordu.

"Ancak, anlaşmazlıkların sürmesi nedeniyle ABD Başkanı Trump görüşmeleri durdurarak seçim sonrasını adres gösterdi. Buna bağlı olarak da yeni güne başlarken risk iştahının kısmen daraldığını ve doların değer kazandığını görüyoruz."


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Liman, Salı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.31 düşüşle başladı, dolar 7.85 lirada - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular
Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı         
15:00
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Eşini zincire bağlayan koca işkence uygulamak için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayan koca işkence uygulamak için özel oda yapmış         
14:16
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in doktoru: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in doktoru: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var         
12:07
Çaresiz baba sesini Esra Erol'da duyurdu! Karısı, engelli kızını eve kilitleyip kuzeniyle kaçtı Çaresiz baba sesini Esra Erol'da duyurdu! Karısı, engelli kızını eve kilitleyip kuzeniyle kaçtı         
11:28
Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor         
11:14
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi         
09:58
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı         
09:28
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti         
09:16
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi         
18:31
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü? Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü?         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 15:13:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.31 düşüşle başladı, dolar 7.85 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei