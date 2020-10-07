BIST100 yüzde 0.31 düşüşle başladı, dolar 7.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe, yüzde 0.31 düşüşle 1,150.10 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.01 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.28 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.20 eksideydi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik canlandırma paketine ilişkin görüşmeleri birden bire iptal etmesinin ardından güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla başlıca para birimleri karşısında kazanımlarını koruyan dolar, iç piyasada da yeni güne, Salı kapanışa doğru yükseldiği 7.79 - 7.80 lira aralığında başladıktan sonra 7.85 lirayı da aştı.

TCMB ) Salı günü, önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı ikinci repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 12.48 oldu. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 3 Kasım vadeli repo ihalesine 36.5 milyar lira teklif geldi.Hazine bu yılki dış finansman programı kapsamında 2025 vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için uluslararası bankalara yetki verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2025 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America Merrill Lynch , Citi ve JP Morgan'a yetki vermiştir" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7815 lira ve en yüksek 7.8697 lirayı gördükten sonra, 7.85 – 7.86 lira aralığında,euro en düşük 9.1278 lira ve en yüksek 9.2529 lirayı gördükten sonra, 9.23 – 9.24 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0351 lira ve en yüksek 10.1574 lirayı gördükten sonra 10.14 – 10.15 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17249 - 1.17502 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17404 düzeyindeydi.InvestAZ Yatırım'ın analizinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2.4 trilyon dolarlık mali teşvik paketi müzakerelerini durdurma talimatı verdiği anımsatılarak, şöyle denildi: "Trump'ın açıklaması üzerine Amerika endeksleri çakıldı. ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, yeterli devlet desteği olmadan toparlanmanın zayıflayacağını ifade etti. Düne pozitif başlangıç yapan BIST100 Endeksi seans kapanışına doğru düşüşe geçerek günü 1,153 seviyesinden kapatmıştı. Türkiye borsalarında negatif havanın bugün de sürmesi bekleniyor. Bugün için sakin bir veri akışı bulunmakta. Yurt içinde Hazine nakit dengesi ve yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile Powell'ın konuşmaları izlenecek."Ünlü&Co analizinde de, "Günün en önemli konu başlığını üç hafta önce gerçekleştirilen Fed toplantısının tutanakları oluşturuyor" denildi ve şöyle devam edildi: "Hatırlanacağı gibi Fed söz konusu toplantıda beklendiği gibi yeni bir adım atmazken ortalamayüzde 2.0 enflasyon ve istihdamın daha geniş bir tabana yayılması gibi hedefler açıklamıştı. Tutanaklardan yeni bir bilgi çıkma ihtimali oldukça düşük bulunuyor."Ancak Fed yetkilileri tutanaklar vasıtasıyla bir kez daha mali desteğin önemine dikkat çekebilir. Kaldı ki, Powell da dün yaptığı konuşmada benzer mesajlar verdi. "Trump'ın hastaneden taburcu olması ile birlikte teşvik paketi çalışmalarının hızlanacağı ve seçimden önce Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında uzlaşmaya varılacağına yönelik beklentiler varlık fiyatlarını hafta başından bu yana destekleyen ana konu başlıklarından biri olarak çalışıyordu.

"Ancak, anlaşmazlıkların sürmesi nedeniyle ABD Başkanı Trump görüşmeleri durdurarak seçim sonrasını adres gösterdi. Buna bağlı olarak da yeni güne başlarken risk iştahının kısmen daraldığını ve doların değer kazandığını görüyoruz."