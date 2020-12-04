Dolar 7.80 lira, euro 9.48 lira, sterlin 10.50 lirada

Aşıya ilişkin gelişmelerin Covid-19 kaynaklı krizden toparlanmayı hızlandıracağı öngörüsüyle euro dolar karşısındaki kazanımlarını yükselterek 1.21 sınırını da aştı.

Euronun dolar karşısındaki haftalık kazancı yüzde 1.5'i bulurken, dolar endeksi Mart'ta gördüğü üç yılın en yüksek düzeyi olan 102.990'dan yüzde 12 gerileyerek Perşembe günü 90.504 ile iki buçuk yılın en düşük düzeyine indi.

Dövizler iç piyasada ise haftanın son işlem gününe yatay başladı. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,315 ve 1,335 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.40 artışla 1,330.85 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.25, BIST Mali Endeks yüzde 0.23, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.43 artıdaydı. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7649 lira ve en yüksek 7.8112 lirayı gördükten sonra, 7.80 – 7.81 lira aralığında,euro en düşük 9.4232 lira ve en yüksek 9.4926 lirayı gördükten sonra, 9.48 – 9.49 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4520 lira ve en yüksek 10.5061 lirayı gördükten sonra 10.50 – 10.51 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21387 - 1.21544 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21643 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Haftanın ilk iki günü yurtdışından ayrışarak, sert hareketlerin görüldüğü BIST 100 Endeksi'nde son iki gündür küresel piyasalardaki kararsız tablo etkili oluyor. "Dün de bahsettiğimiz gibi endeksteki negatif uyumsuzluklar devam ediyor ve yukarı gitmekte zorlanılan bir yapı dikkat çekiyor. "Aşağıda son iki günde destek bulunan 1,315 – 1,320 aralığı kritik olacaktır. Buranın altına sarkılması satışların devamına neden olabilir ve bir süredir bahsettiğimiz 1.290 desteğinin test edilmesini sağlayabilir. 1,290 altında ise teknik görünümün daha da bozulacağı kanaatindeyiz.

"Yukarıda ise gün içinde 1,235-1,240 aralığı ara dirençken tarihi zirvenin bulunduğu 1,350 haftanın son gününde en kritik seviye olacak."