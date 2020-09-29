Dolar 7.81 lira, euro 9.12 lira, sterlin 10.05 lirada - Son Dakika

Dolar 7.81 lira, euro 9.12 lira, sterlin 10.05 lirada

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve jeopolitik gelişmelerle yükselen dövizler yeni güne de yüksek düzeylerde başladı.

Dolar 7.81 lira, euro 9.12 lira, sterlin 10.05 lirada, System.String[]

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve jeopolitik gelişmelerle yükselen dövizler yeni güne de yüksek düzeylerde başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaları daha fazla kredi vermeye ve tahvil satın almaya yönlendirmek için aktif rasyosu hesaplamasında yeniden revizyon yaptı.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan aktif rasyosu değerinin, 1 Ekim'den itibaren sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 olarak düzenlenmesine karar verildi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,121 ve 1,130 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.27 düşüşle 1,121.17 puanda kapattı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.54 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.44 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7776 lira ve en yüksek 7.8331 lirayı gördükten sonra, 7.81 – 7.82 lira aralığında,euro en düşük 8.0696 lira ve en yüksek 9.1458 lirayı gördükten sonra, 9.12 – 9.13 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9869 lira ve en yüksek 10.0705 lirayı gördükten sonra 10.05 – 10.06 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16609 - 1.16840 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16717 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Yurt dışı piyasalarda yaşanan güçlü yükselişlerin yaşandığı günde BIST-100 Endeksi, jeopolitik riskler ve kur cephesindeki yükselişler nedeniyle negatif ayrıştı. "Gün içinde dalgalı bir seyrin izlendiği BIST-100 Endeksi günü sınırlı bir kayıpla tamamlarken, kurlardaki seyir ve bölgedeki jeopolitik gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. "Endekste alımların etkili olması durumunda 1,130 ve ana konsolide bölgesinin üst bandını oluşturan 1,141 seviyesi direnç olarak önemini korumaktadır. "Geri çekilmelerde ise 1,113 ile 50 günlük üssel ortalama (1.106) ilk önemli destek noktaları olup, devamında 1,097 ve 1,085 seviyeleri gündeme gelebilir. "Bugün yurt içinde açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı endeksin seyri üzerinde etkili olabilecektir."


Sterlin, Kredi, Karar, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.81 lira, euro 9.12 lira, sterlin 10.05 lirada - Son Dakika Ekonomi

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