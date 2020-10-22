Dolar 7.82 lira, euro 9.27 lira, sterlin 10.28 lirada - Son Dakika

Dolar 7.82 lira, euro 9.27 lira, sterlin 10.28 lirada

22.10.2020 09:04
Dolar 7.82 lira, euro 9.27 lira, sterlin 10.28 lirada, System.String[]

Küresel piyasalarda gerileyen dolar, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını açıklayacağı güne, 7.82 - 7.83 lira aralığında başladı.

Küresel piyasalarda gerileyen dolar, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını açıklayacağı güne, 7.82 - 7.83 lira aralığında başladı.

Yapılan anketlerin sonuçlarına göre, geçen ay politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselten TCMB'nin, faizi yeniden artırması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Çarşamba günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.31'e yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 18 Kasım vadeli repo ihalesine 38.52 milyar lira teklif geldi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,209 ve 1,222 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.09 artışla 1,211.51 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.24 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8008 lira ve en yüksek 7.8258 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.83 lira aralığında,euro en düşük 9.2468 lira ve en yüksek 9.2798 lirayı gördükten sonra, 9.27 – 9.28 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2462 lira ve en yüksek 10.2905 lirayı gördükten sonra 10.28 – 10.29 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18382 - 1.18657 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18494 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST-100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "BIST-100 Endeksi dün de güne pozitif bir seyirle başladı ve gün içerisinde en yüksek 1,222.95 seviyesini test etti. "Ancak, salgın kaynaklı endişeler nedeniyle Avrupa borsaları öncülüğünde yurt dışı piyasalardaki zayıflamaya bağlı olarak endeks gün içi kazançlarını geri verdi. "Küresel risk iştahının seyri önemini korurken, bugün TCMB'nin faiz kararı TL varlıklar ve endeksteki yön üzerinde belirleyici olacaktır. "Endekste yurt dışındaki zayıflamaya bağlı olarak yaşanabilecek geri çekilmelerde 1,205 - 1,193 ve eylül ayının son bölümünden itibaren etkili olan kısa vadeli yükseliş trendinin geçtiği 1,187 seviyesi ilk önemli destek noktalarıdır.

"Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,216 – 1,228 ve tarihi zirvenin bulunduğu 1,245 seviyesi direnç olarak izlenmeye devam edilecektir."


Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.82 lira, euro 9.27 lira, sterlin 10.28 lirada - Son Dakika Ekonomi

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