Dolar 7.83 lira, euro 9.47 lira, sterlin 10.47 lirada - Son Dakika

Dolar 7.83 lira, euro 9.47 lira, sterlin 10.47 lirada

10.12.2020 09:19
Dolar 7.83 lira, euro 9.47 lira, sterlin 10.47 lirada, System.String[]

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ticari anlaşma imzalanması için müzakerecilere hafta sonu bitimine kadar süre vermeleriyle sterlin zayıflarken, ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin gelişmelerle dolar da sert para birimleri karşısında...

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ticari anlaşma imzalanması için müzakerecilere hafta sonu bitimine kadar süre vermeleriyle sterlin zayıflarken, ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin gelişmelerle dolar da sert para birimleri karşısında güç kazandı. Dövizler iç piyasada da, yeni güne yatay başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,342 ve 1,360 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.78 artışla 1,350.32 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.18 ve BIST Mali Endeks yüzde 1.72 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.14 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8188 lira ve en yüksek 7.8322 lirayı gördükten sonra, 7.83 – 7.84 lira aralığında,euro en düşük 9.4454 lira ve en yüksek 9.4864 lirayı gördükten sonra, 9.47 – 9.48 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4299 lira ve en yüksek 10.5032 lirayı gördükten sonra 10.47 – 10.48 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20751 - 1.21008 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20913 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "BIST 100 Endeksi dün hem gün içi hem de kapanış bazlı zirvesini yeniledi. Gün içinde en yüksek 1,360 seviyesini gören endekste kapanış 1,350'den gerçekleşti. "Endeks zirvesini yenilerken teknik göstergeler son haftalarda olduğu gibi oluşan yeni zirvelere de eşlik etmiyor. "Bir süredir bahsettiğimiz Mart ayından beri devam eden yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1,380-1,390 aralığı kısa vadede en önemli direnç bölgesi olmaya devam ederken bu bölgeye yakın yerlerin endeks bazında yeniden maliyetlenmek için doğru yerler olmadığını düşünüyoruz. "Aşağıda ise 1,342 – 1,336 ve 1,315 kısa vadeli destekler konumunda. Teknik göstergelerdeki zayıf seyre karşın henüz net bir geri çekilmeyi işaret edecek bir destek kırılımı da gerçekleşmiş değil."


Ursula von der Leyen, Birleşik Krallık, Boris Johnson, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.83 lira, euro 9.47 lira, sterlin 10.47 lirada - Son Dakika Ekonomi


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