Dolar 7.85 lira, euro 9.53 lira, sterlin 10.52 lirada - Son Dakika

Dolar 7.85 lira, euro 9.53 lira, sterlin 10.52 lirada

03.12.2020 09:08
Dolar 7.85 lira, euro 9.53 lira, sterlin 10.52 lirada, System.String[]

Doların küresel piyasalarda tüm sert para birimleri karşısında gerilemesi ve euro/dolar paritesinin 1.21 düzeyini de aşmasının ardından, iç piyasada dövizler yeni güne Çarşamba gününe yakın düzeylerde başladılar.

Doların küresel piyasalarda tüm sert para birimleri karşısında gerilemesi ve euro/dolar paritesinin 1.21 düzeyini de aşmasının ardından, iç piyasada dövizler yeni güne Çarşamba gününe yakın düzeylerde başladılar.

Piyasalarda, Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileri izlenecek. Ayrıca Cuma günü piyasaların kapanışınan sonra Moody's'in Türkiye not güncellemesi bekleniyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,318 ve 1,338 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.02 artışla 1,325.49 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.94 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.11 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.13 eksideydi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8413 lira ve en yüksek 7.8632 lirayı gördükten sonra, 7.85 – 7.86 lira aralığında,euro en düşük 9.4986 lira ve en yüksek 9.5353 lirayı gördükten sonra, 9.53 – 9.54 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4813 lira ve en yüksek 10.5299 lirayı gördükten sonra 10.52 – 10.53 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21017 - 1.21252 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21199 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Hafta başında sert hareketler gözlenen BIST 100 Endeksi'nde dün yurtdışı ile uyumlu daha stabil bir görünüm vardı. "Endekste son haftalarda bahsettiğimiz negatif uyumsuzluklar devam ediyor ve önceki gün olduğu gibi zaman zaman sektörel bazlı hareketlerin neden olduğu sert tepkiler yaşansa da yukarı gitmekte zorlanıldığı görülüyor. "Bununla birlikte henüz bir düzeltmenin başladığını işaret edecek bir destek kırılımı da gerçekleşmedi.

"Aşağıda hafta başından beri bahsettiğimiz 1,290 bu noktada önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. 1,320 üzerinde kalınması ise daha önceki zirve olan 1,350 ve devamında mart ayında başlayan ve bugüne kadar devam eden yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1,370 - 1,380 civarını gündeme getirebilir."


Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon, Türkiye, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.85 lira, euro 9.53 lira, sterlin 10.52 lirada - Son Dakika Ekonomi


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