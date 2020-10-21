Dolar 7.86 lira, euro 9.32 lira, sterlin 10.21 lirada - Son Dakika

Dolar 7.86 lira, euro 9.32 lira, sterlin 10.21 lirada

21.10.2020 09:05
Dolar 7.86 lira, euro 9.32 lira, sterlin 10.21 lirada, System.String[]

Küresel piyasalarda gerileyen dolar, Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'ndan Perşembe günü faiz artışı beklentisinin de etkisiyle yeni güne rekor düzeyinden 10 kuruş kadar aşağıda başladı.

Küresel piyasalarda gerileyen dolar, Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'ndan Perşembe günü faiz artışı beklentisinin de etkisiyle yeni güne rekor düzeyinden 10 kuruş kadar aşağıda başladı.

Yapılan anketlerin sonuçlarına göre, geçen ay politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselten TCMB'nin, faizi yeniden artırması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Salı günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.29'a yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 17 Kasım vadeli repo ihalesine 37.39 milyar lira teklif geldi.Yatırımcı görüşmelerinin geçen hafta sonuçlanmasının ardından, Türkiye Varlık Fonu (TVF), yatırımcı görüşmelerinin ardından planladığı ilk eurobond ihracını erteledi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününü yüzde 0.42 artışla 1,210.41 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.72, BIST Mali Endeks yüzde 1.20, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.09 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8541 lira ve en yüksek 7.8692 lirayı gördükten sonra, 7.86 – 7.87 lira aralığında,euro en düşük 9.2883 lira ve en yüksek 9.3271 lirayı gördükten sonra, 9.32 – 9.33 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1745 lira ve en yüksek 10.2165 lirayı gördükten sonra 10.21 – 10.22 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18216 - 1.18498 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18463 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "Pozitif teknik görünümün korunduğu BIST-100 Endeksi, küresel piyasalardaki dalgalı seyre rağmen yükseliş eğilimini sürdürüyor. "Gün içinde en yüksek 1,213'lü seviyeleri test eden endeks günü 1,210'dan tamamladı."Endekste 1,205 üzerinde kalıcılığın korunması halinde 1,215 – 1,228 ve tarihi zirvenin bulunduğu 1,245 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. "ABD kaynaklı haber akışları ve küresel çaptaki fiyatlamalar takip edilirken, endekste olası geri çekilmelerde 1,205 - 1,193 ve Eylül ayının son bölümünden itibaren etkili olan kısa vadeli yükseliş trendinin geçtiği 1,182 seviyesi kısa vadeli önemli destek noktalarıdır.

"Yükseliş trendi üzerinde yukarı yönlü pozisyonların korunabileceğini değerlendirirken, trend altında 1,170 ve 1,155 seviyeleri gündeme gelebilir."


Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.86 lira, euro 9.32 lira, sterlin 10.21 lirada - Son Dakika Ekonomi

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