Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.47 lirada - Son Dakika

Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.47 lirada

14.12.2020 09:10
Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.47 lirada, System.String[]

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 Para ve Kur Politikası metninin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe geçen haftanın son işlem günü düzeylerine yakın yatay başladı.

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 Para ve Kur Politikası metninin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe geçen haftanın son işlem günü düzeylerine yakın yatay başladı.

QNB Finansbank'ın hazırladığı "Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler" analizinde, bu haftanın veri gündemine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Haftanın veri gündemi öncü büyüme göstergelerinden Ekim ayı sanayi üretimi, perakende satış hacmi ve sektörel ciro endeksleri bugün 10: 00'da yayımlanacak. "Öncü göstergelerden PMI, reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi anket bazlı göstergeler Ekim'de artarken, elektrik tüketimi ve ara malı ithalatı gibi başka göstergeler ise ekonomik aktivitede biraz ivme kaybına işaret etti."Bunları dikkate alarak, sanayi üretiminin aylık bazda yatay seyretmesini, yıllık artış oranının ise baz etkisiyle yüzde 8.1'den yüzde 9.0'a çıkmasını bekliyoruz. "Geçen yıla göre işgünü sayısı eşit olduğundan arındırılmamış endeks de yüzde 9.0 oranında artacaktır. "Ekim-Kasım aylarında büyüme göstergelerinin eğilimi fazla değişmedi, fakat finansal koşullardaki sıkılaşmanın ve pandemiye yönelik kısıtlamaların etkisiyle önümüzdeki dönemde ekonomik aktivite yavaşlayacaktır. "Kasım ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri Salı günü açıklanacak. Daha önce açıklanan Hazine nakit gerçekleşmeleri vergi gelirlerindeki toparlanmanın desteğiyle, son aylarda bütçe dengesinde görülen sınırlı iyileşmenin Kasım'da sürdüğünü göstermişti. "TCMB 2021 Para ve Kur Politikası metni Çarşamba günü yayımlanacak. Metin önümüzdeki yıl içinde kullanılması planlanan para politikası araçlarıyla ilgili teknik detayları içerecek."Özellikle Merkez Bankası'nın tahvil portföyü ve döviz rezervlerine dair yer alacak bilgi, öngörü ve yönlendirmeler yakından izlenecek. "Kasım ayı konut satışları Salı günü ve Ekim ayı konut fiyat endeksi Perşembe açıklanacak. Konut kredilerine paralel olarak, konut satışlarının ve fiyat artışlarının da yavaşlaması beklenir. "TCMB aylık beklenti anketi Cuma yayımlanacak. Geçen ay enflasyon beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 10.8, 24 sonrası için yüzde 9.2 olmuştu. Aralık ayında yüksek gelen enflasyonun ardından, enflasyon beklentileri de artabilir. "Bunun yanında TCMB faiz beklentisinin ne çıkacağı da önemli olacak. "ABD'de Fed para politikası kararları Çarşamba gecesi açıklanacak. yüzde 0.00-0.25 olan faiz aralığında değişiklik beklenmezken, Fed üyelerinin tahminleri, makroekonomik görünüme dair değerlendirmeler ve para politikasına dair sözlü yönlendirme önemli olacak."Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,342 ve 1,371 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü 1.28 artışla 1,370.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.09, BIST Mali Endeks yüzde 0.94, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.51 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8410 lira ve en yüksek 7.8662 lirayı gördükten sonra, 7.86 – 7.87 lira aralığında,euro en düşük 9.5160 lira ve en yüksek 9.5531 lirayı gördükten sonra, 9.55 – 9.56 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4396 lira ve en yüksek 10.5282 lirayı gördükten sonra 10.47 – 10.48 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21156 - 1.21441 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21430 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi haftanın son üç gününde gerek gün içi gerekse kapanış bazlı zirvelerini yenileyerek haftayı rekorlarla tamamladı. "Rekorların yenilenmesine karşın geçtiğimiz hafta da bahsettiğimiz gibi göstergelerin bu yükselişe eşlik etmekte zorlandığını görüyoruz. "Aynı zamanda zirveler oluşurken bunun genele yayılmaması, yükselişin hisse ve sektörel hareketlere bağımlı gerçekleşmesi de yükselişlere temkinli yaklaşmamıza neden oluyor."Endekste geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişle birlikte mart ayından beri devam eden yükselene kanalın üst bandı daha kritik hale geldi. "Bu kanalın üst bandı bu hafta itibariyle 1,390'lı rakamlarda bulunuyor. Aşağıda ise ilk güçlü destek bölgesi 1,350 – 1,340 aralığında bulunuyor."


Merkez Bankası, Sterlin, Kasım, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.47 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı Bir süredir ÇGHB 2'de görülmeyen Yılmaz Erdoğan, yeni bir film projesi için koltuğunu Eser Yenenler'e devretti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı
Son Dakika! 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Son Dakika! 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı         
09:05
Kremlin Kremlin "Putin pandemi döneminde sığınakta yaşıyor" iddiasını yalanladı: Rezidansta yaşamaya devam ediyor         
08:23
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven ile lüks araba alma iddiasına girdi Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven ile lüks araba alma iddiasına girdi         
08:16
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Anne ve babasını bıçak zoruyla rehin alan adam yaşadıkları evi ateşe verdi Anne ve babasını bıçak zoruyla rehin alan adam yaşadıkları evi ateşe verdi         
04:51
Koronada yeni tehlike! Mutasyona uğrayan virüs aşıyı etkisiz hale getirebilir Koronada yeni tehlike! Mutasyona uğrayan virüs aşıyı etkisiz hale getirebilir         
23:56
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu         
20:16
Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti         
20:03
FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor         
19:49
Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı         
17:59
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 09:21:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.47 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei