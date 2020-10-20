Dolar 7.89 lira, euro 9.29 lira, sterlin 10.21 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında 200 bazpuana kadar artış beklentisinin etkisiyle dövizler yeni güne, rekor düzeylerinin 5-10 kuruş kadar altında başladı.

TCMB faiz kararına ilişkin yapılan anketlerin sonuçlarına göre, geçen ay politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselten TCMB'nin, bu hafta faizi 100 ile 200 bazpuan dolayında artırması bekleniyor.