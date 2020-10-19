Dolar 7.92 lira, euro 9.28 lira, sterlin 10.25 lirada

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü sonuçlarını açıklayacağı faiz kararı haftasına tarihi zirve düzeylerinin hafif altında başladı.

Yapılan anketlerin sonuçlarına göre, geçen ay politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselten TCMB'nin, bu hafta faizi 100 ile 200 bazpuan dolayında artırması bekleniyor.