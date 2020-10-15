Dolar 7.92 lira, euro 9.32 lira, sterlin 10.32 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif geriledikten sonra yeniden yükselen ve Çarşamba gününü tarihi yüksek düzeylere yakın kapatan dövizler, yeni güne de bu düzeylerden başladı.

QNB Finansbank analizinde, bugün Eylül ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinin açıklanacağı anımsatılarak, "Daha önce açıklanan nakit bütçe dengesi Eylül'de bir miktar bozulma göstermişti. Yeni Ekonomi Programı'ndaki tahminler bütçe açığındaki genişlemenin sene sonuna kadar devam edeceğine işaret ediyor" denildi ve eklendi:

"Bugün ayrıca Eylül ayı konut satışları ve haftalık TCMB-BDDK verileri açıklanacak. Son aylarda tarihi yüksek seviyelerde gerçekleşen konut satışları kredilerdeki ivme kaybına paralel olarak normalleşme kaydedecektir. Bankacılık tarafında ise günlük veriler döviz mevduatta artış, kredi büyümesinde ve döviz rezervlerinde sınırlı değişim gösteriyor. " Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,172 ve 1,189 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.24 artışla 1,189.29 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.01, BIST Mali Endeks yüzde 0.62, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.18 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9004 lira ve en yüksek 7.9337 lirayı gördükten sonra, 7.92 – 7.93 lira aralığında,euro en düşük 9.2808 lira ve en yüksek 9.3384 lirayı gördükten sonra, 9.32 – 9.33 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2904 lira ve en yüksek 10.3417 lirayı gördükten sonra 10.32 – 10.33 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17406 - 1.17580 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17532 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "Yurt dışındaki zayıf görünüme karşın BIST-100, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının etkisiyle petrokimya ve enerji sektörü öncülüğündeki alımlarla pozitif ayrıştı. "Son günlerde direnç olarak çalışan 1,182 seviyesi dünkü alımlarla aşılırken, endeks günü 1,189 puandan tamamladı. "Dünkü açıklamadan destek bulan endeks üzerinde küresel risk iştahındaki seyir ve kur cephesindeki fiyatlamalar etkili olacaktır. "Yurt dışında devam eden zayıf seyre bağlı olarak yaşanabilecek geri çekilmelerde 1,182 seviyesi ilk önemli destek olarak karşımıza çıkarken, devamında 1,174 ve 1,160 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

"Pozitif ayrışmanın devam etmesi halinde ise 1,192 – 1,205 bandı ilk direnç bölgesidir. Bu bölge üzerinde tarihi zirvelere doğru (1,245) bir hareket yaşanabilir."