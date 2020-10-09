Dolar 7.94 lira, euro 9.35 lira, sterlin 10.28 lirada - Son Dakika

Dolar 7.94 lira, euro 9.35 lira, sterlin 10.28 lirada

09.10.2020 09:08
Dolar 7.94 lira, euro 9.35 lira, sterlin 10.28 lirada, System.String[]

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Perşembe günü 7.94 lira ile tarihi yüksek düzeye çıkan dolar, haftanın son işlem gününe de bu düzeyde başladı.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Perşembe günü 7.94 lira ile tarihi yüksek düzeye çıkan dolar, haftanın son işlem gününe de bu düzeyde başladı. Yeni günün erken işlemlerinde euro 9.35 lira ve sterlin de 10.28 lira düzeylerinde hareket ediyordu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı dördüncü repo ihalesinde ortalama basit faiz, Çarşamba günü düzenlenen ihalede oluşan yüzde 12.91'den yüzde 13.15'e yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,143 ve 1,159 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.17 düşüşle 1,150.49 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.08 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.34 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.15 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9250 lira ve en yüksek 7.9479 lirayı gördükten sonra, 7.94 – 7.95 lira aralığında,euro en düşük 9.3221 lira ve en yüksek 9.3621 lirayı gördükten sonra, 9.35 – 9.36 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2577 lira ve en yüksek 10.2953 lirayı gördükten sonra 10.28 – 10.29 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17541 - 1.17815 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17483 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "Yurt dışı piyasalarda teşvik paketine yönelik beklentilerle olumlu hava dün de genel olarak korunurken, yurt içinde kur cephesinde gözlenen yükseliş BIST-100 Endeksi üzerinde baskı oluşturuyor. "Endeks dün gün içinde 1,143 seviyesi test edilirken, endeks günü 1,150 seviyesinden kapattı."Kur kaynaklı olarak son günlerde endekste zayıflama görülürken, 1,141 – 1,135 aralığı ilk önemli destek bölgesi olarak izlenmeye devam ediliyor. "Bu bölge altında teknik satışların hız kazanabileceği endekste 1,121 ve 1,110 seviyeleri gündeme gelebilir.

"Endekste teknik görünümün ve yükselişler tekrar güç kazanması için 1,160 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğu görüşümüz korurken, 1,160 üzerinde 1,185 – 1,205 aralığı direnç bölgesi olarak takip edilebilir."


Merkez Bankası, Sterlin, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.94 lira, euro 9.35 lira, sterlin 10.28 lirada - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Yönetim kurulu toplantısında istifa eden Abdurrahim Albayrak, kararından döndürüldü Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı Pendik'te husumetli kişiler tarafından kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı "İkinci eşi alın" çağrısı yapan Dr. Ali Edizer, Bakan Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti
Bayern Münih, Ozan Tufan'ı daha yakından takip edecek Bayern Münih, Ozan Tufan'ı daha yakından takip edecek         
09:46
Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti         
08:54
Faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon 2 kilometre boyunca geri geri gitti Faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon 2 kilometre boyunca geri geri gitti         
08:22
Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
07:52
Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor         
07:40
Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı         
00:25
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi         
21:30
Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu         
20:58
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada         
19:00
Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü         
18:59
Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu         
18:56
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 09:51:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 7.94 lira, euro 9.35 lira, sterlin 10.28 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei