Dolar 7.94 lira, euro 9.35 lira, sterlin 10.28 lirada

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Perşembe günü 7.94 lira ile tarihi yüksek düzeye çıkan dolar, haftanın son işlem gününe de bu düzeyde başladı. Yeni günün erken işlemlerinde euro 9.35 lira ve sterlin de 10.28 lira düzeylerinde hareket ediyordu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı dördüncü repo ihalesinde ortalama basit faiz, Çarşamba günü düzenlenen ihalede oluşan yüzde 12.91'den yüzde 13.15'e yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,143 ve 1,159 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.17 düşüşle 1,150.49 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.08 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.34 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.15 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9250 lira ve en yüksek 7.9479 lirayı gördükten sonra, 7.94 – 7.95 lira aralığında,euro en düşük 9.3221 lira ve en yüksek 9.3621 lirayı gördükten sonra, 9.35 – 9.36 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2577 lira ve en yüksek 10.2953 lirayı gördükten sonra 10.28 – 10.29 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17541 - 1.17815 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17483 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "Yurt dışı piyasalarda teşvik paketine yönelik beklentilerle olumlu hava dün de genel olarak korunurken, yurt içinde kur cephesinde gözlenen yükseliş BIST-100 Endeksi üzerinde baskı oluşturuyor. "Endeks dün gün içinde 1,143 seviyesi test edilirken, endeks günü 1,150 seviyesinden kapattı."Kur kaynaklı olarak son günlerde endekste zayıflama görülürken, 1,141 – 1,135 aralığı ilk önemli destek bölgesi olarak izlenmeye devam ediliyor. "Bu bölge altında teknik satışların hız kazanabileceği endekste 1,121 ve 1,110 seviyeleri gündeme gelebilir.

"Endekste teknik görünümün ve yükselişler tekrar güç kazanması için 1,160 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğu görüşümüz korurken, 1,160 üzerinde 1,185 – 1,205 aralığı direnç bölgesi olarak takip edilebilir."