Dolar 7.94 lira, euro 9.37 lira, sterlin 10.37 lirada - Son Dakika

Dolar 7.94 lira, euro 9.37 lira, sterlin 10.37 lirada

23.10.2020 09:07
Dolar 7.94 lira, euro 9.37 lira, sterlin 10.37 lirada, System.String[]

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda, artış beklentilerine karşın, politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması sonrasında 7.97 liraya kadar yükselen dolar haftanın son işlem gününe 7.94 lirada başladı.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda, artış beklentilerine karşın, politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması sonrasında 7.97 liraya kadar yükselen dolar haftanın son işlem gününe 7.94 lirada başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.33'e yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 19 Kasım vadeli repo ihalesine 38.83 milyar lira teklif geldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,196 ve 1,216 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 1.09 düşüşle 1,198.32 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.85 ve BIST Mali Endeks yüzde 2.62 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.61 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9310 lira ve en yüksek 7.9594 lirayı gördükten sonra, 7.94 – 7.95 lira aralığında,euro en düşük 9.3571 lira ve en yüksek 9.3993 lirayı gördükten sonra, 9.37 – 9.38 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3542 lira ve en yüksek 10.4016 lirayı gördükten sonra 10.37 – 10.38 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17868 - 1.18244 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18494 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından kur cephesinde yükselişler yaşanırken, BIST-100 Endeksi günü bankalarda yaşanan sert kayıplara bağlı olarak yüzde 1.09'luk düşüşle 1,198.32 puandan kapattı. "Son haftalarda yukarı yönlü fiyatlamaların dikkat çektiği BIST-100 Endeksi'nde 1,205 altında bir kapanış yaşanırken, kısa vadede eylül ayının son bölümünden itibaren etkili olan yükseliş trendi (1,192) üzerinde tutunmanın korunması önem taşıyor. "Trend altına sarkılacak olunursa teknik görünümün zayıflama kaydedeceğini ve satışların hız kazanabileceğini değerlendiriyoruz.

"Bu durumda 1,182 – 1,170 ve 1,155 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,205 üzerinde 1,216 – 1,228 ve tarihi zirvenin bulunduğu 1,245 seviyeleri direnç olarak izlenebilir."


Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Politika, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.94 lira, euro 9.37 lira, sterlin 10.37 lirada - Son Dakika Ekonomi

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