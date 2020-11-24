Dolar 7.94 lira, euro 9.41 lira, sterlin 10.60 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) 475 bazpuanlık faiz artırımı sonrası sert düşen dövizler, yeni güne, haftanın ilk işlem günündeki yükseldikleri düzeylere yakın başladılar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yeni gösterge olacak 10 yıl (3,640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili ilk kez piyasaya sunacak. Hazine 2 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez 10 yıllık ihaleye çıkıyor ve vade ilk kez 2030'lu yıllara uzuyor.

Hazine en son 2018 Temmuz ayında 10 yıllık sabit kuponlu, bir sonraki ay ise TÜFE'ye endeksli ihaleler düzenlemişti. Yeni tahvilin itfa tarihi 13 Kasım 2030 olacak. Bugün 7 yıl (2,548 Gün) vadeli değişken faizli tahvil de ilk kez satılacak. Tahvil 17 Kasım 2027 itfa tarihli olacak. Altı ayda bir kupon ödemeli iki tahvilin de valörü Çarşamba olarak belirlendi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,299 ve 1,336 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.73 düşüşle 1,314 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.95 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.55 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.74 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8547 lira ve en yüksek 7.9482 lirayı gördükten sonra, 7.94 – 7.95 lira aralığında,euro en düşük 9.2899 lira ve en yüksek 9.4229 lirayı gördükten sonra, 9.41 – 9.42 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4834 lira ve en yüksek 10.6051 lirayı gördükten sonra 10.60 – 10.61 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18367 - 1.18553 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18542 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Bir süredir yeni rekorlar kırmasına karşın negatif uyuşmazlıklar sergileyen BIST 100 Endeksi'nde dün kurlardaki yukarı yönlü hareketlerin de etkisi ile satışların geldiğini gördük. "Endekste dün de bahsettiğimiz gibi 1,290 bu hafta için izleyeceğimiz referans noktamız olacak. Buranın üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelere düzeltme gözüyle bakılabilir."Dün de en düşük 1,299'ı test eden endekste bu seviye önemli olmaya devam edecek. Yukarıda ise kapanış bazlı zirve olan 1,324 üzerinde kalınabilmesi önemli.

"Kısa vade için bura ilk önemli direncimiz olacak. Buranın üzerindeki kapanışlar pozitif görünümü devam ettirecektir. 1,324'ün geçilmesi durumunda ise dünkü zirve olan 1,336 gün içi izleyeceğimiz diğer önemli nokta olacak."