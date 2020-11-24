Dolar 7.94 lira, euro 9.41 lira, sterlin 10.60 lirada - Son Dakika

Dolar 7.94 lira, euro 9.41 lira, sterlin 10.60 lirada

24.11.2020 09:11
Dolar 7.94 lira, euro 9.41 lira, sterlin 10.60 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) 475 bazpuanlık faiz artırımı sonrası sert düşen dövizler, yeni güne, haftanın ilk işlem günündeki yükseldikleri düzeylere yakın başladılar.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 475 bazpuanlık faiz artırımı sonrası sert düşen dövizler, yeni güne, haftanın ilk işlem günündeki yükseldikleri düzeylere yakın başladılar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yeni gösterge olacak 10 yıl (3,640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili ilk kez piyasaya sunacak. Hazine 2 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez 10 yıllık ihaleye çıkıyor ve vade ilk kez 2030'lu yıllara uzuyor.

Hazine en son 2018 Temmuz ayında 10 yıllık sabit kuponlu, bir sonraki ay ise TÜFE'ye endeksli ihaleler düzenlemişti. Yeni tahvilin itfa tarihi 13 Kasım 2030 olacak. Bugün 7 yıl (2,548 Gün) vadeli değişken faizli tahvil de ilk kez satılacak. Tahvil 17 Kasım 2027 itfa tarihli olacak. Altı ayda bir kupon ödemeli iki tahvilin de valörü Çarşamba olarak belirlendi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,299 ve 1,336 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.73 düşüşle 1,314 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.95 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.55 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.74 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8547 lira ve en yüksek 7.9482 lirayı gördükten sonra, 7.94 – 7.95 lira aralığında,euro en düşük 9.2899 lira ve en yüksek 9.4229 lirayı gördükten sonra, 9.41 – 9.42 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4834 lira ve en yüksek 10.6051 lirayı gördükten sonra 10.60 – 10.61 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18367 - 1.18553 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18542 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Bir süredir yeni rekorlar kırmasına karşın negatif uyuşmazlıklar sergileyen BIST 100 Endeksi'nde dün kurlardaki yukarı yönlü hareketlerin de etkisi ile satışların geldiğini gördük. "Endekste dün de bahsettiğimiz gibi 1,290 bu hafta için izleyeceğimiz referans noktamız olacak. Buranın üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelere düzeltme gözüyle bakılabilir."Dün de en düşük 1,299'ı test eden endekste bu seviye önemli olmaya devam edecek. Yukarıda ise kapanış bazlı zirve olan 1,324 üzerinde kalınabilmesi önemli.

"Kısa vade için bura ilk önemli direncimiz olacak. Buranın üzerindeki kapanışlar pozitif görünümü devam ettirecektir. 1,324'ün geçilmesi durumunda ise dünkü zirve olan 1,336 gün içi izleyeceğimiz diğer önemli nokta olacak."


Merkez Bankası, Sterlin, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.94 lira, euro 9.41 lira, sterlin 10.60 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in Feghouli'yle yola devam etmek istemediğini söyledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu Isparta'da MHP'li Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin? Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi
Meteorolojiden 3 bölge için sağanak ve poyraz uyarısı Meteorolojiden 3 bölge için sağanak ve poyraz uyarısı         
09:20
Fenerbahçeli taraftarların tepkisine Muğdat'tan çok sert yanıt: Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış, aynı şey Fenerbahçeli taraftarların tepkisine Muğdat'tan çok sert yanıt: Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış, aynı şey         
08:46
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
Fransız ve İspanyol basını, Türk İHA'larının başarısına dikkat çekti: Rus hava savunma sistemleri engel olamadı Fransız ve İspanyol basını, Türk İHA'larının başarısına dikkat çekti: Rus hava savunma sistemleri engel olamadı         
07:34
Yenilgiyi kabul eden Trump, Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı Yenilgiyi kabul eden Trump, Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı         
03:09
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor         
00:35
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu         
22:46
Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü         
21:08
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler         
17:39
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 09:27:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 7.94 lira, euro 9.41 lira, sterlin 10.60 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei