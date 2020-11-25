Dolar 8.00 lira, euro 9.52 lira, sterlin 10.68 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) 475 bazpuanlık faiz artışının ardından sert düşen dövizler, yeni güne hafta başında döndükleri düzeylere yakın başladılar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki vermiştir" denildi.