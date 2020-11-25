Dolar 8.00 lira, euro 9.52 lira, sterlin 10.68 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) 475 bazpuanlık faiz artışının ardından sert düşen dövizler, yeni güne hafta başında döndükleri düzeylere yakın başladılar.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki vermiştir" denildi.Hazine'nin 10 yıllık gösterge tahvil ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 12.32 oldu. Hazine Salı günü 13 Kasım 2030 vadeli 10 yıllık gösterge tahvil ihracında 2.5 milyar TL'si piyasadan yaklaşık 3.6 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi. Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin de ilk kez ihracı ile birlikte 5.65 milyar lira borçlanma gerçekleştirildi. Hazine'nin 7 yıllık FRN'i yeniden ihracında dönemsel faiz yüzde 6.86 oldu.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Salı günü yaptığı açıklamada, aktif rasyosunun hesaplanmasına son verilmesine ve ilgili uygulamanın 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu. BDDK açıklamasında, aktif rasyosu düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda kaldırıldığı da belirtildi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,308 ve 1,334 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.51 artışla 1,320.98 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.06, BIST Mali Endeks yüzde 0.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.01 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9847 lira ve en yüksek 8.0097 lirayı gördükten sonra, 8.00 – 8.01 lira aralığında,euro en düşük 9.4830 lira ve en yüksek 9.5389 lirayı gördükten sonra, 9.52 – 9.53 lira aralığında,sterlin en düşük 10.6736 lira ve en yüksek 10.7050 lirayı gördükten sonra 10.68 – 10.69 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18879 - 1.19101 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18504 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Dün dalgalı bir görünümün ardından endeks sınırlı bir yükselişle günü tamamladı. Teknik göstergelerde bir süredir bahsettiğimiz negatif uyuşmazlıklar devam ediyor. "Önceki gün 1,300'ün hemen altını test eden endekste hafta başında da ifade ettiğimiz gibi 1,290 referans olarak izlediğimiz seviye olmaya devam ediyor. "Buranın altında kapanışlar görmediğimiz sürece geri çekilmeleri kısa vadeli teknik düzeltmeler olarak izleyeceğiz. 1,290 altında 1,280 ve devamında 1,245'e kadar bir hareket görülebilir. "Yukarıda ise tarihi zirve olan 1,336 ilk güçlü direncimiz olacak. Burası geçilecek olur ise mart ayından beri devam eden yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1,350-1,370 aralığı güçlü direnç bölgesi olarak takip edilebilir."
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Dolar 8.00 lira, euro 9.52 lira, sterlin 10.68 lirada - Son Dakika Ekonomi