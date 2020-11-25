Dolar 8.00 lira, euro 9.52 lira, sterlin 10.68 lirada - Son Dakika

Dolar 8.00 lira, euro 9.52 lira, sterlin 10.68 lirada

25.11.2020 08:59
Dolar 8.00 lira, euro 9.52 lira, sterlin 10.68 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) 475 bazpuanlık faiz artışının ardından sert düşen dövizler, yeni güne hafta başında döndükleri düzeylere yakın başladılar.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 475 bazpuanlık faiz artışının ardından sert düşen dövizler, yeni güne hafta başında döndükleri düzeylere yakın başladılar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki vermiştir" denildi.

Hazine'nin 10 yıllık gösterge tahvil ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 12.32 oldu. Hazine Salı günü 13 Kasım 2030 vadeli 10 yıllık gösterge tahvil ihracında 2.5 milyar TL'si piyasadan yaklaşık 3.6 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi. Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin de ilk kez ihracı ile birlikte 5.65 milyar lira borçlanma gerçekleştirildi. Hazine'nin 7 yıllık FRN'i yeniden ihracında dönemsel faiz yüzde 6.86 oldu.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Salı günü yaptığı açıklamada, aktif rasyosunun hesaplanmasına son verilmesine ve ilgili uygulamanın 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu. BDDK açıklamasında, aktif rasyosu düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda kaldırıldığı da belirtildi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,308 ve 1,334 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.51 artışla 1,320.98 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.06, BIST Mali Endeks yüzde 0.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.01 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9847 lira ve en yüksek 8.0097 lirayı gördükten sonra, 8.00 – 8.01 lira aralığında,euro en düşük 9.4830 lira ve en yüksek 9.5389 lirayı gördükten sonra, 9.52 – 9.53 lira aralığında,sterlin en düşük 10.6736 lira ve en yüksek 10.7050 lirayı gördükten sonra 10.68 – 10.69 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18879 - 1.19101 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18504 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Dün dalgalı bir görünümün ardından endeks sınırlı bir yükselişle günü tamamladı. Teknik göstergelerde bir süredir bahsettiğimiz negatif uyuşmazlıklar devam ediyor. "Önceki gün 1,300'ün hemen altını test eden endekste hafta başında da ifade ettiğimiz gibi 1,290 referans olarak izlediğimiz seviye olmaya devam ediyor. "Buranın altında kapanışlar görmediğimiz sürece geri çekilmeleri kısa vadeli teknik düzeltmeler olarak izleyeceğiz. 1,290 altında 1,280 ve devamında 1,245'e kadar bir hareket görülebilir. "Yukarıda ise tarihi zirve olan 1,336 ilk güçlü direncimiz olacak. Burası geçilecek olur ise mart ayından beri devam eden yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1,350-1,370 aralığı güçlü direnç bölgesi olarak takip edilebilir."


Merkez Bankası, Sterlin, TCMB, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.00 lira, euro 9.52 lira, sterlin 10.68 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz
Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı         
09:04
Takım otobüsünde istediği yere oturamayan Emmanuel Dennis kadro dışı kaldı Takım otobüsünde istediği yere oturamayan Emmanuel Dennis kadro dışı kaldı         
08:42
Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce hangi konularda ters düşmüştü? Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce hangi konularda ters düşmüştü?         
08:21
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Çiftlik evinde sevgililer arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Çiftlik evinde sevgililer arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı         
07:14
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti         
21:55
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 09:21:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 8.00 lira, euro 9.52 lira, sterlin 10.68 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei